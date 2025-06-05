Ev Havası Dışarıdaki Gibi Kirli Olabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Ev Havası Dışarıdaki Gibi Kirli Olabilir

05.06.2025 11:24
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Prof. Dr. İliaz, ev içi hava kalitesinin dışarıdan farksız kirli olabileceğini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, ev içinde solunan havanın, çoğu zaman dışarıdaki kadar kirli olabileceğini belirtti.

Hastaneden 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, kirli hava, her yıl milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) paylaştığı verilere göre, hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin erken ölümüyle ilişkilendiriliyor. WHO, hava kirliliğinin bireysel sağlıkla birlikte çevresel etkiler açısından da önemli bir sorun teşkil ettiğini bildiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sinem İliaz, hem dış hem de iç ortam hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "Evimizin içinde soluduğumuz hava, çoğu zaman dışarıdaki kadar kirli olabilir. Temizlik ürünlerinden buharlaşan kimyasallar, pişirme dumanı ve küf sporları, solunum sistemimize fark edilmeden zarar verir." ifadelerini kullandı.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan bireylerin yalnızca dış çevrede değil, ev ortamında da kirli havaya maruz kalabildiğini belirten İliaz, insanların evlerinde bile güvende olamayabileceğini aktardı.

"Kirli hava, evin içinde de oluşabiliyor"

İliaz, kirli havanın dışarıdan içeriye girebildiği gibi, evin içinde de oluşabileceğine dikkati çekerek, "Temizlik ürünlerinden çıkan kimyasallar, yetersiz havalandırma, banyo ve duvarlarda oluşan küf mantarları, pişirilen yemeğin dumanı ve nem, iç ortam hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

İç ortam hava kalitesinin çoğu zaman göz ardı edildiğine işaret eden İliaz, temizlik maddelerinden çıkan gazlar, yemek buharı, nem ve küf gibi faktörlerin, özellikle çocuklar, yaşlılar, solunum hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk oluşturduğunu vurguladı.

İliaz, evde alınabilecek önlemlerle bu risklerin azaltılabileceğini belirterek, "Pencerelerin düzenli açılması, doğal içerikli temizlik ürünlerinin tercih edilmesi ve nemin kontrol altında tutulması iç hava kalitesini iyileştirebilir." ifadelerini kullandı.

Temiz hava ihtiyacının sadece çevre değil, halk sağlığı açısından da temel bir konu olduğunu vurgulayan İliaz, şunları kaydetti:

"Herkesin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı var. Bireysel olarak alınacak önlemler önemli ancak bu konuda toplumsal farkındalık ve iş birliği de büyük önem taşıyor. Dünya Çevre Günü yılda bir kez kutlanıyor ancak soluduğumuz hava hayatımızın her anında bizimle. Bugün, temiz hava için harekete geçme zamanıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ev Havası Dışarıdaki Gibi Kirli Olabilir - Son Dakika

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