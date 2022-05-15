Ev tekstilinin öncü fuarı 17 Mayıs kapılarını açıyor - Son Dakika
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Ev tekstilinin öncü fuarı 17 Mayıs kapılarını açıyor

15.05.2022 15:08
Ev tekstilinin öncü fuarı 17 Mayıs kapılarını açıyor

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, 17 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, 17 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen HOMETEX, 17-21 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyadan gelecek sektör profesyonellerini ağırlayacak. Yıllık 3,1 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip olan Türk ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan fuarda bu yıl "sürdürülebilirlik" teması ön planda olacak. 11 salonda toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenecek HOMETEX'te oluşturulacak. Perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili gibi çok çeşitli ürün grupları sergilenecek.

Ünlü İtalyan tasarımcı Andrea Dall'Olio, Omar Baban, Erdem Akan, Ahu Barut, Cenk Mommarje gibi isimler fuara özel trend sunumları gerçekleştirecek. Farklı temalarla düzenlenecek seminerlerde ise ulusal ve uluslararası önemli isimler sektör ile bir araya gelecek. Tekstil sektöründe çalışmaları bulunan üniversitelerin de konuk olacağı fuarda, üniversite-sektör iş birliğinin artırılması için çalışılacak. Fuarda ayrıca fikirleriyle fark oluşturan

girişimciler için de ayrı bir alan oluşturulacak.

Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenecek HOMETEX çerçevesinde gerçekleştirilecek alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve iş birliği imkanları sunacak. Fransa, İtalya, Hindistan, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların geleceği fuarda, 5 gün boyunca 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor. - BURSA

Ev tekstilinin öncü fuarı 17 Mayıs kapılarını açıyor
Ev tekstilinin öncü fuarı 17 Mayıs kapılarını açıyor
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Ev Tekstili, İstanbul, Mayıs, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ev tekstilinin öncü fuarı 17 Mayıs kapılarını açıyor - Son Dakika


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