Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik

Evcil hayvanların genetik kaynaklarının korunması, sürdürülebilirliği ve tesciline ilişkin çalışma esaslarında düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi, yılda bir kez olağan toplantı yapacak. Komite ayrıca gerektiğinde Bakanlığın daveti veya üyelerin en az 3'te 1'inin genel müdürlüğe yazılı olarak toplantı talebinde bulunması halinde olağanüstü toplanabilecek.

"Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, evcil hayvan tescil çalışma grupları, Türkiye yerli evcil hayvan ırkı, tipi, yöresel tipi, hattı ve ekotipleriyle ilgili kaynakların arşivini, araştırma enstitüsünde oluşturacak. Yapılan yeni araştırmaları takip edecek, arşivi güncelleyecek.

Bu gruplar kaynakların birer örneğini, Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan, hayvan genetik kaynakları ve tesciliyle ilgili iş ve işlemlerden sorumlu genel müdürlük birimine gönderecek.