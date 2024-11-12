Eylülde Cari Denge 2,99 Milyar Dolar Fazla Verdi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, eylül ayında cari denge 2,99 milyar dolar fazla verdi. Cari denge, ağustos ayında 4,3 milyar dolar fazla kaydetmişti.

TCMB, eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, eylül ayında cari işlemler hesabı 2,99 milyar dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7,7 milyar dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3,1 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,97 milyar dolar oldu. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1,2 milyar dolar ve 59 milyon doları net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 649 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 370 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 83 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1,72 milyar dolar net alış yaptığı görüldü.

Resmi rezervlerde bu ay 719 milyon dolar net azalış oldu

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler 1,85 milyar dolar ve 176 milyon doları net borçlanma gerçekleştirmişken, genel hükümet 701 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 560 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 182 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 545 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 363 milyon dolar net arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3,34 milyon dolar, 170 milyon dolar ve 1,25 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 719 milyon dolar net azalış oldu.