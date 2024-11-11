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Ekonomi

Eylülde İşsizlik Oranı Yükseldi

Eylülde İşsizlik Oranı Yükseldi

Eylül'de işsizlik oranı %8,6'ya çıktı, işsiz sayısı 3,1 milyon kişiye ulaştı.

11.11.2024 10:30
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 8,6'ya yükseldi. İşsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. Atıl iş gücü oranı eylül ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 25,6'ya geriledi.

TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistiklerini yayımladı. Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8,5'ten yüzde 8,6'ya çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 49,7

İstihdam edilenlerin sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yüzde 54,4

İş gücü eylül ayında bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 37 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,7 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi eylül ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Atıl iş gücü oranı yüzde 25,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı eylül ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde İşsizlik Oranı Yükseldi - Son Dakika

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