Eylülde Süt Üretimi Artış Gösterdi

Ekonomi

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, Ticari süt işletmelerince 903 bin 509 ton inek sütü toplandı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 11,6 arttı, ayran üretimi yüzde 9,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 0,9 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,2 arttı, tereyağı üretimi yüzde 13,9 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 arttı, ayran üretimi yüzde 12,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,9 arttı, tereyağı üretimi yüzde 11,9 arttı.

Bir önceki ay 933 bin 514 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 3,2 oranında azalarak 903 bin 509 ton oldu.

Bir önceki ay 124 bin 876 ton olan içme sütü üretimi Eylül ayında yüzde 8,4 oranında artarak 135 bin 343 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL