EYT düzenlemesinde merak edilen detay! Primi yetmeyen ne yapacak? - Son Dakika
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EYT düzenlemesinde merak edilen detay! Primi yetmeyen ne yapacak?

19.11.2022 12:25

Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gelmesi beklenen erken yaşta emeklilik (EYT) düzenlemesi ile 1.5 milyon kişi emekliliğe hak kazanacak. Ancak düzenlemeyle ilgili özellikle, "Primi yetmeyenler ne yapacak?" sorusu akıllara geldi. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar emeklilik hesabı yaparken eksik primi olup da bunu askerlik, doğum borçlanması ile tamamlayamayanlar için isteğe bağlı sigorta seçeneği ile borçlanma yapabilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılan ve bu nedenle henüz emekli olamamış vatandaşların merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor. Bu yılın sonuna doğru tamamlanması planlanan çalışmalar bittiğinde taslak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

"1.5 MİLYON KİŞİ ŞARTLARI SAĞLIYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin son olarak EYT düzenlemesinin Aralık'ta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" ifadelerini kullandı.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE BORÇLANMA YAPABİLECEKLER

EYT'de primi yetmeyenler ise kara kara düşünüyor. Ancak bunun için bir çözüm mevcut. Eksik primi olup da bunu askerlik, doğum borçlanması ile tamamlayamayanlar için isteğe bağlı sigorta seçeneği de var. Asgari ücret arttığında borçlanma maliyetleri de artacak. Yasa çıkar çıkmaz prim koşulu netleştiğinde e-Devletten başvurarak borçlanma yapılabilecek. İş kazası, tedavisi zor hastalıklar, meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenler de emekli olup aylık almaya hak kazanabilecek.

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EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT düzenlemesinde merak edilen detay! Primi yetmeyen ne yapacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT düzenlemesinde merak edilen detay! Primi yetmeyen ne yapacak? - Son Dakika
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