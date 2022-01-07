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Fabrika gibi liseden 1 yılda 4,6 milyon liralık ciro - Son Dakika

Fabrika gibi liseden 1 yılda 4,6 milyon liralık ciro

07.01.2022 12:29
Fabrika gibi liseden 1 yılda 4,6 milyon liralık ciro

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri geçen yıl okulun laboratuvarında ürettikleri dezenfektan, sıvı sabun ve çamaşır suyu satışından 4,6 milyon lira üretim cirosu elde etti.

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri geçen yıl okulun laboratuvarında ürettikleri dezenfektan, sıvı sabun ve çamaşır suyu satışından 4,6 milyon lira üretim cirosu elde etti.

Dörtyol ilçesinde bulunan Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlerin gözetiminde öğrenciler üretim yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de para kazanabiliyor.

Dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri üreten okul, 2019 yılında 8,2 milyon üretim cirosuyla Türkiye birincisi oldu.

Üretime ara vermeden devam eden meslek lisesi öğrencileri, 2021'de de 4,6 milyon lira üretim cirosu sağladı.

Okul Müdürü Emin Bölükbaşı, AA muhabirine, hedeflerinin öğrencileri okuldan aranan elaman olarak mezun etmek olduğunu söyledi.

Okulda üretilen dezenfektan, sıvı sabur, çamaşır suyu gibi ürünleri "RAMTAL" markasıyla satışının yapıldığını dile getiren Bölükbaşı, öğrencilerinin hem meslek öğrendikleri hem de para kazandıkları atölyelerde özveriyle çalıştıklarını aktardı.

Okulun günlük 12 bin kişiye yemek üretimi yapabilecek kapasitede olduğunun altını çizen Bölükbaşı, "Döner sermayede 82 öğrencimiz çalışmaktadır. Bu öğrencilerimiz hem pratik yapıyor hem de para kazanıyor. Ayrıca ülkemize ekonomik olarak katkı da sağlıyorlar. 11 ayda 4,6 milyon lira ciro yaptı. Üretimde yer alan 82 öğrencimize, geçen yıl 242 bin lira ücret ödedik." ifadelerini kullandı.

Kimya teknolojisi öğretmeni Erol Can da bu yıl 125 bin el sabunu, 240 bin litre yer dezenfektanı, 180 bin litre sıvı sabun, 170 bin litre çamaşır suyu, 192 bin litre genel temizlik maddesi ürettiklerini söyledi.

Kimya Bölümü öğrencisi Ali Samet Vural ise okulda meslek öğrenerek ürettikleri ürünlerin döner sermaye kapsamında satışından para kazandığını söyledi.

Atölyede sıvı sabun, deterjan, cam sil gibi temizlik ürünleri üretildiğini aktaran Vural, üretime katkı sunduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Dörtyol, Hatay, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fabrika gibi liseden 1 yılda 4,6 milyon liralık ciro - Son Dakika
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