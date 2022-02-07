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Fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika

Fahiş fiyat denetimleri sürüyor

07.02.2022 10:58
Fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İlçe genelindeki marketleri gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Zabıta ekipleri, denetim esnasında marketlerdeki müşterileri de konuyla ilgili bilgilendirdi. Özellikle gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapılan denetimlerde, reyondaki fiyat etiketlerinin yanı sıra son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü de yapıldı. - BURSA

Fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Fahiş fiyat denetimleri sürüyor

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Hisarcık, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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