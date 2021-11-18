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Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur - Son Dakika

Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur

18.11.2021 17:31

Türkiye'nin merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, 100 baz puanlık indirimine giderek faizi 15'e düşürdü. Kararın açıklanmasının ardından dolar da hızla yükselişe geçerek tarihi rekor kırdı. Ekonomi Yazarı Şeref Oğuz, Haberler.com'a özel yaptığı açıklamada, "Herkes bir rakam uydurabilir ama benim daha önceki tecrübelerime dayanarak hissettiğim şu, söylenilen gibi 8-9 rakamları hayal oldu. Doların yıl sonunu 11-12 veya 13 TL bandında bitireceğini tahmin ediyorum" dedi.

Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyordu. Karar bugün saat 14.05'te karar açıklandı. Banka, 100 puanlık indirime giderek faizleri 15'e düşürdü. Bu kararın ardından dolar ve altın da hızla yükselişe geçti. Ünlü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yazarı Şeref Oğuz, Merkez Bankası'nın kararını Haberler.com'a özel olarak değerlendirdi. Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Oğuz, "Büyük bir kitle dolara doğru yeniden ilgi gösteriyor. Dolar hakkında kim ne derse yalan söyler. Ancak 8- 9 liralık rakamlar çoktan hayal oldu. Ben yıl sonu görünümünü 11- 12 - 13 TL olarak sıralıyorum" dedi.

"DOLARIN SEYRİ FED'İN ALACAĞI KARARLARA BAĞLI"

Açıklamalarına devam eden Oğuz, "Doların seyri biraz da Amerikan Merkez Bankası FED'in alacağı kararlara bağlı. Ben orayı da göz önüne alarak bu açıklamayı yapıyorum. İçeride doları durduracak hiçbir enstrüman yok. Merkez Bankası, ben büyümeye bakarım dolar benim umurumda değil diyor. O yüzden yıl sonu tahminim 12 ila 13 lira arası" diye konuştu.

"FAİZ BİR KESİMİ, DÖVİZ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR"

Bir başka noktaya daha dikkat çekilmesi gerektiğini ifade eden Oğuz, "Bakın burada önemli bir nokta daha var. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte şirketler döviz açıklarını kapatmak için piyasaya girerek döviz alımı gerçekleştirirler. Bu durumun da etkisiyle dolar kuru hızlanarak yukarı doğru gidecektir. Ancak burada sabit gelirli insanlarımız sıkıntı yaşayacak. Faiz bir kesimi, döviz herkesi ilgilendiriyor" şeklinde konuştu.

"HİPERENFLASYONA DOĞRU GİDİLECEK"

Türkiye için Hiperenflasyon tehlikesine dikkat çeken Oğuz, şunları söyledi:

"Şu anda yüksek enflasyon var ancak bu durum Hiperenflasyon doğru gidecek. Hiperenflasyon demek, fiyatların her hafta değişecek. İnsanların gözünde fiyatlar daha da artacak. Satıcıların gözünde etiketleri değiştirmek için bir neden oluşacak. Bunu satarsam, yenisini koyamam diye düşünecekler ve fiyatları artıracaklar. Önümüzdeki günlerde dövizi olmayanlar, lirası olanlar yoksulluğu kemiklerinde hissedecekler"

Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur

Türk Lirası, Şeref Oğuz, dolar, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur - Son Dakika
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