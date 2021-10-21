Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti

Merkez Bankası'nın faiz kararının canlı olarak takip edildiği programda, açıklanan karar sonrası stüdyo bir anda buz kesti. Programın sunucusu Ebru Baki'nin 200 baz puan indirim yapılmasını ve doların 9,50 sınırına dayanmasını söylemesiyle, konuklar büyük şaşkınlık yaşadı.

Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Faiz kararını açıklayan Kurul, piyasayı şaşırttı. Merkez, 200 baz puanla piyasa beklentisinin üzerinde bir indirime gitti. Böylece politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya geriledi. CANLI YAYINDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK Habertürk ekranlarında faiz kararı canlı olarak takip edilen programda büyük şaşkınlık yaşandı. Programın sunucusu Ebru Baki'nin kararın açıklanmasıyla yaşadığı şok suratına yansıdı. "OFF ÇOK YÜKSEK" Baki, faizin yüzde 16'ya düşürülmesine "Off çok yüksek" diyerek tepki gösterdi. Baki'nin doların 9,50'ye dayanmasını söylemesiyle konukların şaşkınlıkları daha da arttı.

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