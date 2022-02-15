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FAO destekli 13 kooperatif, İzmir'de e-ticarette iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

FAO destekli 13 kooperatif, İzmir'de e-ticarette iş birliği protokolü imzaladı

15.02.2022 14:59
FAO destekli 13 kooperatif, İzmir'de e-ticarette iş birliği protokolü imzaladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 10 ilde bulunan 13 tarımsal kalkınma kooperatifi, e-ticaret konusunda iş birliği protokolüne imza attı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 10 ilde bulunan 13 tarımsal kalkınma kooperatifi, e-ticaret konusunda iş birliği protokolüne imza attı.

Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında kurulan kooperatiflerin temsilcileri, İzmir'deki bir otelde bir araya geldi.

Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, tarım sektörünün ileriye gitmesi için hayata geçirilen projeleri çok önemsediklerini söyledi.

Katılımcıları İzmir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Özen, "Güzel projelere imza atıyoruz. FAO ile yapılan projeler de çok kıymetli. Bu toplantıların tüm katılımcılara ve sektöre güzellikler getirmesini temenni ediyorum." dedi.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, sürdürülebilir tarımsal kalkınmada kadın istihdamının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Tarımsal kalkınmada kadın istihdamı için iş birliklerinin de önemine değinen Selışık, şöyle konuştu:

"Kooperatifçiliğin geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu konusunda da büyük bir etkisi var. 'Hep Yerinden' markasıyla tüm kooperatiflerin kendi yöneteceği ve koordine edeceği E-Ticaret Platformu'nun oluşması için yol göstericilik yapıyoruz. Kooperatiflerin bir araya gelerek somut ihtiyaçlar ve işler odağında resmi iş birlikleri kurmasını öneriyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız Kooperatifler E-Ticaret İş Birliği Protokolü ile yenilikçi bir uygulamayı daha kazandırmayı hedefliyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından "Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum" sloganıyla yürütülen projede Adana, Bursa, İzmir, Hatay, Gaziantep, Kilis, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Van'da bulunan 13 kooperatif temsilcisi, FAO uzmanları ve hukuk danışmanları rehberliğiyle hazırlanan Kooperatifler E-Ticaret İş birliği Protokolü'nü imzaladı.

Proje kapsamında kooperatifler, "HepYerinden" markası altında bir araya gelecek. Kooperatifler, tüm alanlarda ortak stratejiler geliştirerek, dijital pazar kuracak.

FAO destekli 13 kooperatif, İzmir'de e-ticarette iş birliği protokolü imzaladı
FAO destekli 13 kooperatif, İzmir'de e-ticarette iş birliği protokolü imzaladı
FAO destekli 13 kooperatif, İzmir'de e-ticarette iş birliği protokolü imzaladı
FAO destekli 13 kooperatif, İzmir'de e-ticarette iş birliği protokolü imzaladı

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Gıda Ve Tarım Örgütü, E ticaret, İzmir, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FAO destekli 13 kooperatif, İzmir'de e-ticarette iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: FAO destekli 13 kooperatif, İzmir'de e-ticarette iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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