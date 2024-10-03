Farasis Energy ve JMEV'den Stratejik Anlaşma - Son Dakika
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Ekonomi

Farasis Energy ve JMEV'den Stratejik Anlaşma

Farasis Energy, JMEV ile katı hal bataryaları geliştirmek için anlaşma imzaladı. İlk SPS batarya üretildi.

03.10.2024 13:43
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Farasis Energy, JMEV ile katı hal bataryaları için stratejik anlaşma imzaladı. JMEV'in 'Elight' modeli için ilk SPS bataryası üretim bandından çıktı.

JMEV ve Farasis Energy katı hal bataryalarının geliştirilmesi için stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. 'Elight' modeli için SPS (Super Pouch Solution) bataryası aynı anda üretim bandından çıktı. Anlaşmaya göre, her iki taraf da katı hal bataryalarının araştırma, üretim ve pazar uygulamalarını ortaklaşa teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu, katı hal bataryaları için temel teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesinin hızlandırılmasını, endüstriyel dönüşüm ve iyileştirmenin kolaylaştırılmasını ve katı hal batarya teknolojisinin olgunlaşma ve ticarileştirme sürecinin ilerletilmesini içeriyor.

Farasis Energy'nin 'Elight' modelini desteklemek üzere tasarlanan ilk SPS batarya sistemi üretim bandından çıktı. Bu tedarik, Geely Radar Horizon ve GAC İkinci Nesil Aion V modellerine yapılan önceki tedariklerin ardından gerçekleşti. 'Elight' modelinin SPS bataryasının piyasaya sürülmesi, JMEV'in saf elektrikli platformunu geliştirmesine ve daha iyi bir seyahat deneyimi için spor sedan oluşturmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

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