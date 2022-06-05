Fasulye hasadı başladı - Son Dakika
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Fasulye hasadı başladı

05.06.2022 12:02
Fasulye hasadı başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde açık alanda dikimi yapılan taze fasulye hasadına başlandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde açık alanda dikimi yapılan taze fasulye hasadına başlandı.

İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesinde mart ayında ekimi tamamlanan fidelerin, ilk ürünleri nazende fasulyesini tarladan toplanmaya başlandı. Kilosu 25-30 liradan satılan fasulye fiyatlarından üretici memnun kaldı.

Lezzetiyle ün yapmış Boyalıca nazende fasulyesi ünüyle adından söz ettiriyor. Boyalıca köyün bereketli topraklarından çıkan bu doğa harikası fasulye enfes tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi oluyor. - BURSA

Fasulye hasadı başladı
Fasulye hasadı başladı
Fasulye hasadı başladı
Fasulye hasadı başladı
Fasulye hasadı başladı
Fasulye hasadı başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Boyalıca, Bursa, İznik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fasulye hasadı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fasulye hasadı başladı - Son Dakika
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