Gürse Birsel'den ekonomi yorumu! Çekinerek konuşması sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Gürse Birsel'den ekonomi yorumu! Çekinerek konuşması sosyal medyada gündem oldu

03.01.2023 23:15

Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk olan ünlü sanatçı Gürse Birsel ekonomi hakkında konuştu. Birsel "Ekonomik olarak da çok parlak bir durumda değiliz... Diyebiliyorum zannediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Gülse Birsel, Fatih Altaylı'nın Bloomberg HT'deki programına konuk oldu. Burada ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Birsel, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ÇOK PARLAK BİR DURUMDA DEĞİLİZ"

Gülse Birsel söz konusu açıklamasında "Ekonomik olarak da çok parlak bir durumda değiliz... Diyebiliyorum zannediyorum" dedi. Gülse Birsel'e "Memleket ekonomisinden mi bahsediyorsun" diye soran Altaylı "Evet" yanıtına karşılık, "Berbat bir haldeyiz ya, daha kötüsünü ben görmedim hayatımda" yanıtını verdi.

"ÇEKİNEREK KONUŞUYOR"

Birsel'in bu açıklamalarına ise sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Bir kullanıcının yaptığı "Çekinerek konuşuyor, sabah 6'da uyandırılmamak için" yorumu ise dikkat çekti.

İşte kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları:

Ünlü oyuncu Gürse Birsel'den ekonomi yorumu! Çekinerek konuşunca sosyal medya ayağa kalktı
YORUMLAR
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Gülse Birsel, Magazin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gürse Birsel'den ekonomi yorumu! Çekinerek konuşması sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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