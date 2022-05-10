Fed, enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın başlıca finansal riskler olduğuna işaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fed, enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın başlıca finansal riskler olduğuna işaret etti

10.05.2022 00:45
Fed, enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın başlıca finansal riskler olduğuna işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed), Ukrayna'daki savaş ve yüksek enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Ukrayna'daki savaş ve yüksek enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler olduğunu bildirdi.

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Mayıs 2022 sayısını yayımladı.

Raporda, geçen yıl kasım ayından bu yana ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının insani ve ekonomik zorluklara neden olduğuna işaret edilen raporda, savaşın ABD ve küresel ekonomiler üzerindeki etkilerinin oldukça belirsiz olduğu aktarıldı.

Raporda, yakın vadede savaş ve ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratmasının ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin görünümün ise iyileşmesine rağmen belirsizliğini koruduğu belirtilen raporda, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin de finansal koşullar ve ekonomik faaliyet için risk oluşturduğu vurgulandı.

Fed'in raporunda, "Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanacak olumsuz sürprizler, özellikle ekonomik faaliyetteki düşüşün eşlik etmesi durumunda finansal sistemi olumsuz etkileyebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, bu doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı ifade edildi.

Tahvil faizlerinin önemli ölçüde arttığı belirtilen raporda, hisse senedi fiyatlarının ise düştüğü aktarıldı.

Raporda, işletme ve hanehalkı borcunun geçen yıl arttığı, muhtemelen bu yıl da artmaya devam edeceği vurgulandı.

Bankaların iyi bir sermayeye sahip olmayı sürdürdüğüne işaret edilen raporda, ancak bazı para piyasası ve tahvil fonlarının hala büyük likidite risklerine maruz kaldığı ifade edildi.

Raporda, jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte birkaç finansman baskısı belirtisinin ortaya çıktığı ancak geniş fonlama piyasalarının dirençli olduğunun kanıtlandığı ve etkilerin bugüne kadar sınırlı kaldığı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Konyaaltı'nda Ukraynalı Çocuklardan Vekillerine 'Atatürk Portresi' Hediyesi Konyaaltı'nda Ukraynalı Çocuklardan Vekillerine 'Atatürk Portresi' Hediyesi İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'da anma töreni düzenlendi İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'da anma töreni düzenlendi

Enflasyon, Ukrayna, Savaş, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed, enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın başlıca finansal riskler olduğuna işaret etti - Son Dakika


Son Dakika
00:43 MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 00:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: Fed, enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın başlıca finansal riskler olduğuna işaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement