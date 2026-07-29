Fed Faizini Sabit Tutmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fed Faizini Sabit Tutmaya Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed, faiz oranını %3,50-3,75 aralığında sabit tutma kararı aldı. Üç yetkili karşı oy kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulmasına ilişkin kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı bildirildi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın para politikası kararına karşı oy kullandığı belirtilen açıklamada, üç yetkilinin bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Fed'in iki temel görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3,50-3,75 seviyesinde tutma kararı aldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Komite'nin bankacılık sisteminde yeterli düzeyde rezerv bulundurma politikasını sürdürdüğü belirtildi.

Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediğine işaret edilen açıklamada, verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği aktarıldı.

Açıklamada, istihdam artışının işgücündeki büyümeyle paralel seyrettiği ve işsizlik oranının çok az değiştiği belirtildi.

Enflasyonun enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının da etkisiyle Komite'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Komite'nin fiyat istikrarını sağlayacağı vurgulandı.

Üst üste beşinci toplantıda politika faizi değişmedi

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.

Banka, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk dört toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.

Son kararla birlikte, Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un görevdeki ikinci toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmemiş oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Faizini Sabit Tutmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Lindsey Graham’ın cenazesinde Trump ve Vance’dan ilginç görüntüler Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler
Fransa’daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı Fransa'daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı

21:30
FIFA’dan Türk kulübüne ceza Lige -6 puanla başlayacaklar
FIFA'dan Türk kulübüne ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ikinci gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 21:56:36. #7.13#
SON DAKİKA: Fed Faizini Sabit Tutmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.