Feke'deki Lavanta Tarlalarında Hasat Yaklaşırken Üreticiler Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Feke'deki Lavanta Tarlalarında Hasat Yaklaşırken Üreticiler Uyarıda Bulundu

Adana'nın Feke ilçesindeki lavanta tarlalarında hasat yaklaşırken, üreticiler sahte lavanta yağlarına karşı uyarıda bulundu. Üreticiler, tüketicilerin ürünleri tarlalardan ve Feke'de kurulan kadın kooperatifinden temin etmeleri gerektiğini vurguladı.

04.07.2024 10:59
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Adana'nın Feke ilçesindeki lavanta tarlalarında hasat yaklaşırken, üreticiler sahte lavanta yağlarına karşı uyarıda bulundu.

Adana'nın Feke ilçesinde Tapanlı kadınların devlet desteği kurdukları lavanta tarlalarında hasat için geri sayım başladı. Bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini ve ilçe tarım desteği ile kurduğu tarlada kırlangıç, kuyruk kelebek ve bon bon arılarının mor lavantalar üzerinde görsel bir şölene imza attığını kaydeden Pınar Özsoy, kendi elleri ile ürettikleri ürünlerin taklit ve dışarıdan getirilen lavanta ürünleri ile karıştırılmaması için tüketicinin de ürünleri tarlalardan ve Feke'de kurdukları kadın kooperatifinden temin edebileceklerini kaydetti.

Daha önce buğday ve mısır ekimi yaptıkları ata yadigarı topraklarını 5 yıl önce devlet desteği ile lavanta üretimiyle ve turizme kazandırdıklarını kaydeden Özsoy, "Bu yıl çok verimli bir sezon geçirdik ve bayram tatili ile birlikte çok sayıda ziyaretçi ağırladık. Mor tarlalarımızda adeta düğün havası yaşadık" diye konuştu.

Özsoy, Tapanlı kadınların bölgede üretime başlamasıyla turizm sahası oluştuğunu belirterek, "Paşalı köyünde ikamet ediyorum. Buraya daha önce buğday mısır ekiyorduk. 4 kişi olarak ilçe tarım desteği ile kurs aldıktan sonra tarlalara lavanta etmeye başladık. Lavantadan mum, yağ, sabun yapıyoruz. Dışarıdan bizim ürünlerin sahtesini getiriyorlar. Bizzat tüketicinin Tapaneli Kadın Kooperatifi'nden yada tarlalardan ürünleri temin etmesi lazım. Aksi takdirde bizim ürettiğimiz ürünleri değil sahtesini almış olurlar" dedi.

Tarla sahibi kadınlar ata yadigarı toprakları turizme kazandırırken lavanta tarlalarına astıkları dev Türk Bayrağı ile de dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Feke, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Feke'deki Lavanta Tarlalarında Hasat Yaklaşırken Üreticiler Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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