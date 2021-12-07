Üye Girişi
Ferrero Fındık'a, Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı - Son Dakika

Ferrero Fındık'a, Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı

07.12.2021 10:04
Ferrero Fındık'a, Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı

Ferrero Fındık, Trabzon Entegre Fabrikası ile BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı'nı aldı.

Ferrero Fındık, Trabzon Entegre Fabrikası ile BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı'nı aldı. Türkiye'de gıda sektöründe bu standardı almaya hak kazanan ilk firma olan Ferrero Fındık, dünyada da bu sertifika sahip 10 şirketten biri oldu. Türk fındık sektörünün uzun vadeli stratejik ortağı ve önemli bir işvereni olan Ferrero Fındık, bu standart ile birlikte sektöre değer katmaya devam edecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "İngiltere merkezi BRCGS, gıda güvenliğinden, tüketici ürünlerine kadar perakende sektörüne yönelik standartları belirleyen uluslararası bir kuruluş. Üreticilere etik ticaret ve sorumlu kaynak yönetimi yaklaşımı oluşturmayı amaçlayan Kuruluşun verdiği 'Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı Sertifikası' çalışanlara adil ve saygılı yaklaşım, insan hakları, çalışan refahı, iş ve bilgi güvenliği, yolsuzluk ve rüşvet karşıtı uygulamalar gibi pek çok konuyu kapsıyor. BRCGS tüm bu süreçleri kontrol altına tutan sıkı bir denetim mekanizmasına da sahip. BRCGS tarafından yetkilendirilmiş olan üçüncü taraf belgelendirme firması olan RINA'nın, atanmış ve kalifiye denetçileri tarafından gerçekleştirilen ve başarıyla sonuçlanan belgelendirme denetimi sonrasında sertifika yayımlanmış olup sürekliliği her yıl gerçekleşen ara kontrol denetimleri ile yakından takip ediliyor. Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı, üst yönetim taahhüdü, etik ticaret ve sorumlu kaynak yönetimi, işe alım standartları, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları ve kurumsal denetim olmak üzere altı ana başlıktan oluşuyor. BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı ayrıca, Dünya Tüketim Ürünleri Forumu'nun bu yıl oluşturduğu Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Girişimi (SSCI) tarafından tanınan ilk standart olma özelliğine de sahip" denildi. - TRABZON

Ferrero Fındık'a, Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı
Ferrero Fındık'a, Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı

Türkiye, Trabzon, Fındık, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ferrero Fındık'a, Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası TBMM'deki tepkiler tutanaklara yansıdı 10:21 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası TBMM'deki tepkiler tutanaklara yansıdı
RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! 10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! 09:55 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı 06:25 Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!
10:01 Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti?
09:58 Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü
09:54 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!
09:50 Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!
09:50 İstanbullulara uyarı! Maltepe karayolunda trafik 1 ay boyunca tek şeritten akacak
09:27 Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun
09:20 Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim
09:08 Masterchef'te yenilik: Her gün bir isim eleme adayı olacak
09:04 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız? 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?         
10:20
Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti? Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti?         
10:02
Asgari ücret toplantılarının ikincisi bugün yapılacak! İşte zam pazarlığında öne çıkacak 4 kriter Asgari ücret toplantılarının ikincisi bugün yapılacak! İşte zam pazarlığında öne çıkacak 4 kriter         
09:59
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Damada "pompalı tüfek" taktılar Damada "pompalı tüfek" taktılar         
08:11
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 10:27:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ferrero Fındık'a, Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement