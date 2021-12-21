Turkcell'den "Dijital Türkiye" için fiber seferberliği

, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Dijital Türkiye" için fiber seferberliği başlattıklarını belirterek, "Son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirket açıklamasına göre, Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlatan Turkcell, geçen ay Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerini de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarına başladı. Proje tamamlandığında bu illere gerçekleştirilecek 270 milyon TL'lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişimi sağlanacak. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell'in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin kilometreyi aşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fiber altyapının önemli olduğunu belirterek, "2007 yılında Türkiye'de ilk kez ev kullanıcılarını kendi fiber omurgamız üzerinden 100 Mbps'ye varan hızlarda fiber internet hizmeti ile tanıştırmıştık. 2011'de ise bu hızı 1000 Mpbs'ye çıkardık. O dönemde fiber altyapı ile rekabeti canlandırıp herkesi yatırım yapmaya, ülkemizin altyapısını geliştirmeye davet etmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Pandeminin etkisiyle tüketici alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Erkan, şöyle devam etti: "Yepyeni bir ivme kazanan e-ticaret sektörü ve online alışveriş pazarı; evden çalışma ve hibrit çalışma, uzaktan eğitim gibi değişimlerin de etkisiyle internet altyapılarının önemini ortaya koydu. Bu gelişmeler ışığında 2021 yılının son çeyreğinden itibaren yeni düzende daha çok ihtiyaç duyulacak altyapıya yönelik çalışmalarımızı tüm Türkiye'yi fiber ağlarla örmeyi hedefleyerek hızlandırdık. Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlattık. Son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Fiber yatırımlarla Dijital Türkiye hedefimize daha hızlı ulaşacağız. Gerçek fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürecek. Biz ülkemizin dijitalleşmesinin gerçek fiber internet ile sağlanan yüksek hız ve kapasite ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek."