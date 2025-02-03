Final Eğitim Kurumları 45. Yılını Kutladı

Ekonomi

Final Eğitim Kurumları, 45. yılına özel düzenlediği vizyon toplantısında kurumda uzun yıllar emek veren isimleri de kıdem ödülleriyle onurlandırdı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, "Eğitime Yön Veren 45 Yıl" temasıyla Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda, eğitimde sürdürülebilir başarı, dijital dönüşüm ve liderlik gibi konular ele alındı. Türkiye'nin dört bir yanından kurucu ve yöneticilerin katıldığı etkinlikte, Final Eğitim Kurumları'nın değerleri, gelecek vizyonu ve yenilikçi eğitim anlayışı paylaşıldı.

Final Eğitim Kurumları Kurucular Kurulu Başkanı İhsan Özen, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel ve Genel Müdürü Şevket Ertem'in konuşmaları ile başlayan toplantıda, eğitimde finansal sürdürülebilirlik, liderlik, iletişim, sınavlara hazırlık süreçleri ve dijital dönüşüm konularında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen "Final'de İz Bırakanlar" Kıdem Ödülleri Töreni'nde, kuruma uzun yıllar boyunca emek veren eğitimciler ve yöneticiler onurlandırıldı. Törende, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ve 45 yıllık hizmet sürelerini tamamlayan isimlere plaket takdim edildi.

Eğitimde finansal sürdürülebilirlik, liderlik, iletişim, sınavlara hazırlık süreçleri ve dijital dönüşüm gibi konuların uzmanlar tarafından ele alındığı toplantıda, Final Eğitim Kurumları'nın 2025 vizyonuna dair stratejik hedefler de paylaşıldı.

Toplantının sonunda düzenlenen gala gecesinde ise sanatçı Kubat sahne aldı.

600 binden fazla öğrenci tam burslu okudu

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final'in eğitim alanındaki öncü faaliyetlerinin sektörde milyonlarca öğrenci ve binlerce eğitimcinin hayatına dokunduğunu vurguladı.

Final'in Anadolu'da mütevazı imkanlarla yola çıkmış bir eğitim kervanı olduğunu anımsatan Taşel, "45 yıldır gönüllerde yaşayan bir fedakarlık öyküsüdür. 5 milyon 230 bin öğrenciye dokunmuş, 100 bine yakın öğretmen yetiştirmiş, 600 binden fazla öğrenciyi tam burslu okutmuştur. Okulları, kursları, üniversitesi ve yayınlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında eğitimde bir ekol olmuştur. Her zaman devletinin, milletinin, Cumhuriyetinin ve değerlerinin yanında duran, bu ülkenin çocukları için Anadolu'nun en ücra köşelerine ulaşan, yetiştirdiği öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti'ne armağan eden Türkiye'nin eğitim markasıdır." ifadelerini kullandı.