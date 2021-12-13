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Finans platformu 'Norma', 2 milyon dolar yatırım aldı - Son Dakika

Finans platformu 'Norma', 2 milyon dolar yatırım aldı

13.12.2021 16:01
Finans platformu 'Norma', 2 milyon dolar yatırım aldı

Küçük işletmeler ve freelancerlar için bankacılık ve finansal yönetim deneyimini değiştirmek isteyen Norma, A serisi turunda Global Founders Capital'in (GFC) öncülüğünü üstlendiği fon grubundan 2 milyon dolar yatırım aldı.

Küçük işletmeler ve freelancerlar için bankacılık ve finansal yönetim deneyimini değiştirmek isteyen Norma, A serisi turunda Global Founders Capital'in (GFC) öncülüğünü üstlendiği fon grubundan 2 milyon dolar yatırım aldı.

Kendi işini yönetenlerin finans platfomu olmayı hedefleyen Norma, ürün geliştirme aşamasında özellikleri, etkin ekibi ve pazardaki potansiyeli ile uluslararası fonların dikkatini çekti. Platform, liderliğini Global Founders Capital'in gerçekleştirdiği fon grubundan toplamda 2 milyon dolar yatırım aldı. Finans teknolojileri alanında başarılara imza atmış önemli isimlerin bir araya gelerek kurduğu platform, henüz başlangıç aşamasındayken Türkiye'den aralarında Fuat Erbil, Metin Tarakçı ve Burçin Bircanoğlu'nun da bulunduğu 10 yatırımcıdan yatırım almıştı.

Platform; uygulamasını, Norma Card'ı ve finansal danışmanlık hizmetlerini, küresel arenada güçlü girişimcileri ve ölçeklenebilir modeller üzerine çalışan yetkin takımları destekleyen GFC'nin yatırımıyla birlikte önümüzdeki haftalarda kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Platform; freelancerlar, serbest meslek erbapları ve mikro işletmeler için geliştirdiği kurumsal hesap, finansal servisler ve ön muhasebenin entegre çalıştığı yeni nesil dijital bankacılık ve finansal yönetim hizmetlerini, kullanıcıların güncel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor.

"İŞLETMELER İÇİN YENİ BİR BANKACILIK DENEYİMİ YARATACAĞINA İNANIYORUZ"

Türkiye'de bankacılık sektöründe olduğu gibi fintech alanında da çok kıymetli bir insan kaynağı olduğunu belirten Global Founders Capital ortağı Onur Erbay, "Kendi işini yönetenlerin uğraşmak zorunda kaldığı karmaşık sorunları basitleştirerek, zaman ve maliyet avantajı sağlayan platform, pek çok girişimci ve işletme için yeni bir bankacılık deneyimi yaratacağını düşünüyoruz. Platformun özellikle seçtiği müşteri segmentine ve bu segmente uygun başarılı bir ürünle finans teknolojisi alanında fark yaratacağına inanıyoruz. Finans sisteminde, Norma gibi oyunun kurallarını yeniden yazan fintechlere yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"MÜŞTERİ ODAKLI YAPIMIZ İLE KÜÇÜK İŞLETMELERİN TEK FİNANS UYGULAMASI OLACAĞIZ"

Platformun Kurucu Ortağı ve CEO'su Hakan Gonca, Türkiye'de fintek ekosisteminin her geçen gün büyüdüğünü ve hem Türkiye hem de yurt dışındaki yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ettiğini aktardı. Gonca, "Yurtdışında benzer Challenger SME banking örneklerinin geçtiğimiz senelerde hem kullanıcılar hem de yatırımcılar tarafından ilgi çektiğini gördük. Aynı ihtiyacın Türkiye'de de olduğunu da gördüğümüz için bu platformu geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Platformun finans ve bankacılık sektöründe deneyimli isimlerin bir araya gelerek kurulduğunu söyleyen Gonca, "Kurucu ekibimizin sahip olduğu deneyim ve vizyon sayesinde girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmekteyiz. Kendi işini yönetenlerle yapılan görüşmeler sonucunda en sık karşılaştıkları ve destek ihtiyacı duydukları sorunların tespiti ile Norma'yı geliştirmeye başladık. Kurumsal hesap ve finansal servisler ile entegre çalışan bir ön-muhasebe, iş yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetlerini tek bir platformda birleştirdik. Ortaya koyduğumuz bu müşteri odaklı vizyonumuz ile küçük işletmeler için bankacılık alanında fark yaratacağımızı, büyük ve uluslararası yatırımcıların ilgisini görünce daha da iyi anladık" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ARDINDAN YURT DIŞINDAKİ KULLANICILARA ULAŞACAĞIZ"

Türkiye'de bankacılık ve finans sektöründe hizmet kalitesinin dünya standartlarının üzerinde olduğunun dile getiren Gonca, "Bankacılık ve finans sektöründeki bu gelişimin en önemli faktörünü fintek altyapı hizmetlerini sunan kurumlar oluşturuyor. Bizi farklılaştıran ise ihtiyaçları doğru analiz etmemiz ve bu sayede ürünümüzü hedef kitlemizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmemiz oldu. Yeni yatırımı, küçük işletmelerin bütün para, fatura ve finansal operasyon ile ilgili konularını, finans platformu olarak çözmek ve Türkiye'nin ardından yurt dışındaki kullanıcıları da aynı hizmeti sunmak için kullanacağız" dedi.


Finans platformu 'Norma', 2 milyon dolar yatırım aldı

Yatırım, Türkiye, Finans, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Finans platformu 'Norma', 2 milyon dolar yatırım aldı - Son Dakika Ekonomi


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