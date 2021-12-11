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Finansal teknoloji girişimlerinde hedef, milyar dolar büyüklük - Son Dakika

Finansal teknoloji girişimlerinde hedef, milyar dolar büyüklük

11.12.2021 11:36
Finansal teknoloji girişimlerinde hedef, milyar dolar büyüklük

TOBB Türkiye Finansal Teknolojiler (Fintek) Meclisi Başkanı Koray Bahar, finansal teknoloji (fintek) alanındaki şirketlerden bazılarının kısa zaman içinde milyar dolar ve üzeri değere (unicorn) ulaşabileceğini ifade etti.

TOBB Türkiye Finansal Teknolojiler (Fintek) Meclisi Başkanı Koray Bahar, finansal teknoloji (fintek) alanındaki şirketlerden bazılarının kısa zaman içinde milyar dolar ve üzeri değere (unicorn) ulaşabileceğini ifade etti.

Bahar, AA muhabirine, TOBB bünyesinde bu yıl kurulan meclisin sektöre verilen önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Fintek" denilince akla ödeme ve elektronik para kuruluşlarının geldiğini ancak bunun çok daha geniş bir alanı tanımladığını anlatan Bahar, kripto varlıklarla ilgili teknolojik gelişmelerin sektörü büyüttüğünü dile getirdi.

Özel sektörün yanında kamu otoritelerinin de finansal teknoloji girişimlerine önem verdiğini vurgulayan Bahar, Türkiye'nin fintek trenini kaçırmadığını ifade etti.

Son yıllarda bu girişimlerin ciddi yatırımlar aldığına değinen Bahar, şöyle konuştu:

"Bunun 10, 20 belki 100 katı yatırımın gelmesi gerekiyor. Halen yolun başındayız ama dünyada da böyle. Dünya genelinde de çok hızlı yatırım alan sektörlerden bir tanesi fintek. Yeni yapılacak düzenlemelerle beraber gelecek yıl finteklerin yatırım almasının önündeki engelleri çok hızlı bir şekilde kaldıracağız. Şimdiden çok güzel haberler geliyor."

Kripto varlıklar konusunda da güzel gelişmelerin yaşandığını dile getiren Bahar, "Türkiye'de günde 2 milyar dolarlık işlem hacmini bulan aracı kurumlar var. Bunlar çok ciddi hacimler. O yüzden Türkiye aslında teknolojiye çok yatkın. Hayatımızın her yerinde görelim görmeyelim fintek hizmetlerinden yararlanıyoruz." dedi.

"Girişimciler için İzmir en iyi alternatif"

Gelecek yıl bu anlamda hizmet veren şirket sayısının artacağına işaret eden Bahar, şunları kaydetti:

"Varlık yönetimi, tasarruf gibi konularda daha fazla şirkete ihtiyaç var. Bugün tasarrufların biriktirilmesini, yatırım yapılmasını kolaylaştıran uygulamalar çok fazla yok. Yurt dışında bunların çok güzel örnekleri var. Bence önümüzdeki dönemde Türkiye'de önemli dikeylerden büyüme alanlarından biri burası olacak. Sigorta da öyle. Türkiye'de sigortacılık, kasko ve ev sigortasından ibaret. Ancak dünyada çok farklı çeşitte sigorta ürünleri var."

Finansal teknoloji şirketlerinin son yıllarda çok hızlı bir büyüdüğüne dikkati çeken Bahar, "Hatta bu alanda birkaç şirketin unicorn olma yolunda eli kulağında. Tahmin ediyorum 2022'nin ilk çeyreğinde en az 1, belki 2 tane fintek unicornu daha göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde yakın zamandan satın almalar ve birleşmeler beklendiğine de değinen Bahar, İzmir'in de fintek yatırımları için cazibe merkezi olduğuna işaret etti.

Kentte büyük teknoloji şirketlerinin bulunduğunu, özelikle salgın sonrası uzaktan çalışma opsiyonunun gelişmesiyle kente gelen girişimci sayısının da arttığını aktaran Bahar, "Birçok ekibin bu kentte kalıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü yetenekler daha rahat ve havası güzel bir yerde yaşamak istiyor. İstanbul'un havasını, trafiğini çekmek istemeyen çok fazla girişimci var. İzmir en iyi alternatif." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Yatırım, Kripto, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Finansal teknoloji girişimlerinde hedef, milyar dolar büyüklük - Son Dakika Ekonomi


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