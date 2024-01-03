Fındık Fiyatları Yükselişe Geçti

Yeni yıla artışla başlayan fındık fiyatları piyasalara hareketlilik getirdi.

Yılın son günlerinde AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür'ün TBMM'deki bütçe görüşmeleri esnasında yapmış olduğu, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) piyasaya fındık satışı yapmayacağı yönündeki açıklamaları sonrası yükselişe geçen fındık fiyatları serbest piyasada 105 lira seviyelerini gördü.

Giresun Merkez'deki tarihi Fındık Pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, fındık fiyatlarının 2023 yılının son aylarında 98 ile 100 lira aralığında durağan seyrettiğini belirterek, "Tabii bunun bazı nedenleri vardı, bunlardan birisi de TMO stoklarındaki 100 bin tonun üzerindeki fındığın piyasayı tehdit etmesi ve TMO'nun piyasaya fındık satacağı yönündeki söylentilerdi. TBMM Fındık Çalışma grubunda yer alan milletvekillerimizin Tarım ve Orman Bakanımız ve TMO Genel Müdürüyle yaptıkları görüşmelerin neticesinde, AK Parti Giresun Milletvekilimiz Sayın Ali Temür'ün meclisteki bütçe görüşmeleri esnasında TMO'nun piyasaya fındık satışı yapmayacağını yönündeki açıklamaları sonrası fındık fiyatları kısa sürede 105 lira seviyelerine geldi" dedi.

Kankaya, bugün itibariyle serbest piyasada Giresun kalite fındığın 105 lira, levant kalitenin ise 98 ile 100 lira aralığında işlem gördüğünü söylerken, henüz elindeki fındığını satmayan üreticilere yönelik olarak ise, "Eğer hükümetin fındık üzerindeki politikası bu şekilde devam ederse, üreticinin elindeki fındık bitmeden piyasaya arz fazlası bir ürün sürülmez ise fındık fiyatları yeni yılda yükselmeye devam edecektir diye öngörüyorum" şeklinde konuştu.

İklim koşullarının önümüzdeki sezon alınacak mahsule etkisi hakkında da görüşlerini aktaran Kankaya, "Kışı tam yaşayamamamız fındık tarımı ve gelecek sezon alınacak mahsul bakımında kritik önem taşıyor. Bizler tüccar olarak ziraat mühendisi değiliz ama tecrübelerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki; bugün ocak ayının ilk haftası içerisindeyiz, maalesef merkeze halen kar düşmedi. Köylerimizde fındığın karanfilinin oluşabilmesi için ihtiyacı olan, beklenen soğuk hava tam anlamıyla oluşmadı. Bunu nereden görüyorsunuz derseniz, hepimiz aynı zamanda birer fındık üreticisiyiz. Hafta sonu köyümüze gittiğimiz zaman geçen yıla oranla, bu yılın durumunu gözlemleyerek bu sonuca varıyoruz. Fındık Karadeniz bölgesi ve ülkemiz için çok değerli bir tarım ürünü. Fındığın doğması, büyümesi ve çotanak haline gelmesi için iklim koşullarının doğru zamanda oluşması büyük önem taşıyor. Hava koşulları mevsim normallerinin dışına çıktığı zaman, bu da bizi yeni sezonda dalda oluşacak fındık için endişelendiriyor. Tabii olarak bu durum da fındık fiyatlarını doğrudan etkiliyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN