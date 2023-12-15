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Fındık üreticilerinin kışlık bakım mesaisi başladı - Son Dakika
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Fındık üreticilerinin kışlık bakım mesaisi başladı

Ordu'da fındık üreticileri, 2024 yılı fındık sezonu için kışlık bakımlara başladı. Üreticiler, verim ve kaliteyi artırmak için fındık ocakları ve dal bakımlarını gerçekleştiriyor.

Fındık üreticilerinin kışlık bakım mesaisi başladı
15.12.2023 - 22:24,
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Fındık üreticilerinin kışlık bakım mesaisi başladı

Ordu'da üreticilerin 2024 yılı fındık sezonu için çalışmaları başladı

ORDU - Ordu'da fındık üreticileri, güneşli havaları fırsat bilip bahçelerinde kış bakımlarına başladı. Üreticiler, 2024 yılı fındık hasat sezonu için hazırlıkların önemli olduğunu belirtiyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık, üreticilerin gelirlerine büyük katkı sağlıyor. Güneşli havayı fırsat bilen bahçe sahipleri kışlık bakımlarını yapmaya başladı. Üreticiler, az alandan verimli fındık alabilmek adına kış aylarında yapılması gereken fındık ocakları ve dal bakımlarını gerçekleştirirken, bakım yapılmadığı takdirde verim ve kalitenin düşeceğini, bahçenin ormanlık alanda dönüşeceğini ifade ediyor.

"Bakımlardan sonra hasadı bekleyeceğiz"

Hamdi Bodur isimli fındık üreticisi kışlık bakımların önemli olduğunu belirterek, "Bahçeyi komple bakımdan geçirip, kışlık gübre ve kirecini atacağız. Bakımlarını tamamladıktan sonra ürün geldiğinde de inşallah toplayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bakım yapıldığı takdirde verim artıyor"

Dursun Ali Özgün isimli üretici kış aylarında kuruyan dalların kesilmesi ve fındık ocaklarındaki temizliğin önemine değinerek, "Kış aylarında bahçeyi bu şekilde hazırladığımızda bahar aylarında gübreyi atıldığında daha çok verim alıyoruz. Bu nedenle her yıl bakım çok önemli" diye konuştu.

"Ekmek parası için"

İşçiler ile birlikte bahçede kışlık bakım işinde çalışan Hamide Korkmaz, sabah soğuğunun kendilerini zorlasa da ekmek parası için çalıştıklarını söyledi.

İsmet Topçuoğlu ise ekip olarak kışlık bakım işini yaptıklarını, bu bakımların yapılmadığı sürece bahçelerin ormana dönüşebildiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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Karadeniz Bölgesi, Güneşli, Ordu, Son Dakika

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