Fitch: Avrupalı hava yollarının toparlanması Rusya-Ukrayna gerilimiyle bozuluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fitch: Avrupalı hava yollarının toparlanması Rusya-Ukrayna gerilimiyle bozuluyor

14.03.2022 17:36
Fitch: Avrupalı hava yollarının toparlanması Rusya-Ukrayna gerilimiyle bozuluyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa özel havacılık sektörünün toparlanmasının Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle bozulduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa özel havacılık sektörünün toparlanmasının Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle bozulduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin görünümünün son dönemde rekor seviyede artan enerji fiyatları ve Batı ülkeleri ile Rusya arasında karşılıklı uygulanan yaptırımlardan olumsuz yönde etkilendiği bildirildi.

Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin karlılıklarının azalabileceği belirtilen açıklamada, Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye, Rus hava yollarının hava sahasına girmesine izin veren birkaç ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin taşıyıcıları (özellikle çatışma sırasında kapasitesini artıran Türk Hava Yolları), kısa vadede ülkenin Rusya'yı diğer noktalara bağlayan merkez konumundan faydalanabilir. Asya'dan gelen genel talep henüz anlamlı olmasa da Rusya üzerinden uçuşların durması durumunda, Türk Hava Yolları ve Etihad gibi Asya'ya daha çok güney rotaları olan hava yolları kısa vadede fayda sağlayabilir."

Avrupa'da hava yollarının uçuş trafiğinin 2019 yılındaki salgın öncesi seviyesine ancak 2024 yılında dönmesinin beklendiği belirtilen Fitch açıklamasında, emtia fiyatlarındaki ve enflasyondaki artışın hava yollarının artan maliyetleri karşılamasını ve tüketicilere yansıtmasını zorlaştırabileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Moody's: Rusya-Ukrayna çatışması mevcut riskleri şiddetlendiriyor Moody's: Rusya-Ukrayna çatışması mevcut riskleri şiddetlendiriyor

Türk Hava Yolları, Ukrayna, Kredi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fitch: Avrupalı hava yollarının toparlanması Rusya-Ukrayna gerilimiyle bozuluyor - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da! Gündemde kritik konular yer aldı
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
18:36 Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına verdiği pozdaki ayrıntı dikkat çekti
18:32 Yönetim gitmesini isterken o kalmak istediği iletti! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo karmaşası devem ediyor
18:15 Emre Belözoğlu'na ağır darbe! Antalyaspor'un galibiyet serisini Başakşehir de bozamadı
18:12 İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek
17:44 Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Rusya ve Ukrayna arasındaki 4. müzakere yarına ertelendi
17:40 Maç öncesi açılan pankart tepki çekti! Napoli kentinin koordinatını içerdi
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 18:58:31. #1.12#
SON DAKİKA: Fitch: Avrupalı hava yollarının toparlanması Rusya-Ukrayna gerilimiyle bozuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement