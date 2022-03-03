Fiyat artışları (1) - Son Dakika
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Fiyat artışları (1)

03.03.2022 10:11
Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 25,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 56,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,81, Yİ-ÜFE yüzde 7,22 yükseldi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-ÜFE ise yüzde 105,01 artış gösterdi.

Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak kayıtlara geçmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 23 ekonomist, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,14 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre şubatta yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,6811,100,38-0,183,320,330,553,980,990,451,84

2,6610,45
Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,914,81-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,48

1,227,22
Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,08

0,360,810,741,050,401,041,541,580,87

4,13

Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,851,68

0,08-0,510,091,430,520,762,602,981,28

4,34

Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,360,89

0,531-0,521,111,480,523,792,671,54

3,92

Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,131,94

-1,491,460,060,250,410,073,030,090,69

4,01

Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,581,80

-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,02

2,46

Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,861,12

0,260,040,420,980,080,856,60-0,592,35

2,77

Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,971,25

1,030,880,851,530,290,2410,880,132,65

1,55

Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,132,39

0,170,690,92-0,20,841,710,910,173,55

5,24

Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,33,51

1,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,08

9,99

Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,58

-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,36

19,08

Yıllık DeğişimTÜFE

AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6911,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,84

26,1693,53
Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,449,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,26

27,09105,01
Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,19

8,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,50

31,20

Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,14

7,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,71

35,17

Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,59

8,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,53

38,33

Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,6217,53

6,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,17

42,89

Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,7618,95

6,136,619,465,623,9615,452521,668,33

44,92

Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,25

4,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,53

45,52

Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,7519,58

4,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,33

43,96

Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,8919,89

2,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,20

46,31

Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,0321,31

3,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,11

54,62

Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,636,08

2,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,15

79,89

(Sürecek)

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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (1) - Son Dakika


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