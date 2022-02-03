Fiyat artışları (4)

Türkiye'de, ocakta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 55,87 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,76 ile " Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 25,94 ile " Bursa, Eskişehir, Bilecik" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 55,87 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane", bu bölgeyi yüzde 55,59 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" ve yüzde 54,92 ile " Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 43,83 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey-SR Level 2
|Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)
|TR Türkiye
|11,10
|48,69
|TR10 (İstanbul)
|10,41
|43,83
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|12,00
|50,94
|TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
|12,76
|50,22
|TR31 (İzmir)
|11,28
|46,55
|TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)
|11,09
|52,76
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|11,32
|52,98
|TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|12,04
|49,14
|TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|11,36
|51,48
|TR51 (Ankara)
|11,40
|49,12
|TR52 ( Konya, Karaman)
|10,63
|51,34
|TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)
|11,36
|52,75
|TR62 ( Adana, Mersin)
|12,19
|50,61
|TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|11,62
|50,59
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|11,40
|52,61
|TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)
|11,44
|52,50
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|11,25
|54,54
|TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|11,68
|55,59
|TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|10,67
|54,92
|TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|11,47
|55,87
|TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|9,63
|50,95
|TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|9,71
|54,38
|TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|10,11
|48,10
|TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|11,96
|50,21
|TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|11,27
|50,30
|TRC2 ( Şanlıurfa, Diyarbakır)
|10,98
|51,91
|TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|10,85
|50,05
Kaynak: AA
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