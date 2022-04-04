Fiyat artışları (4) - Son Dakika
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Fiyat artışları (4)

04.04.2022 11:11
Fiyat artışları (4)

Türkiye'de, martta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 70,93 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.

Türkiye'de, martta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 70,93 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, martta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,53 ile " Erzurum, Erzincan Bayburt" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 33,97 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 70,93 ile yine "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde kaydedilirken bu bölgeyi yüzde 70,77 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" ve yüzde 69,26 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgeleri izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 54,44 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey

Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde)

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde)

TR Türkiye

5,46

61,14

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

6,43

70,93

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

6,43

70,77

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

6,40

69,26

TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

5,54

68,54

TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)

5,77

67,32

TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)

6,17

66,75

TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)

5,46

66,69

TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

5,77

66,37

TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)

5,44

66,33

TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)

6,13

66,31

TRC2 ( Şanlıurfa, Diyarbakır)

5,45

65,28

TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

6,14

65,05

TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

6,41

64,65

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

6,53

64,64

TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

5,48

64,58

TR52 ( Konya, Karaman)

5,78

63,72

TR22 ( Balıkesir, Çanakkale)

5,86

63,67

TR62 ( Adana, Mersin)

5,69

63,66

TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

5,13

63,51

TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

5,51

62,77

TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

5,42

62,57

TR51 (Ankara)

5,57

61,69

TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

5,08

60,89

TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)

4,81

59,75

TR31 (İzmir)

6,11

58,83

TR10 (İstanbul)

4,69

54,44

(Bitti)

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Gümüşhane, Türkiye, Giresun, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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