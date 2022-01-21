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Fiyat etiketlerinde KDV düşüşü yaşanacak! Sadeleşme dertlere derman olacak mı? - Son Dakika

Fiyat etiketlerinde KDV düşüşü yaşanacak! Sadeleşme dertlere derman olacak mı?

21.01.2022 07:52

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında tüm sektörlerde KDV oranları sadeleştirilecek. Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması bekleniyor.

Temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak.

GELİR İDARESİ KDV ÇALIŞTAYLARINA BAŞLADI

Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan ve farklı alternatiflerin değerlendirildiği çalışma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başladı.

FİYAT ETİKETLERİNDE DÜŞÜŞ SAĞLAYACAK

KDV konusunda ortak aklın oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak. KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da öngörülüyor.

ERDOĞAN "ÇALIŞMA TÜM TARAFLARLA GÖRÜŞÜLEREK HAZIRLANIYOR" DEMİŞTİ

Düzenlemenin hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanları rahatlatmasına kesin gözüyle bakılırken çalıştaylardan çıkan öneriler doğrultusunda düzenlemeye son şeklinin verilerek Meclis'e gönderilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ve halen farklı oranlarda uygulanan KDV düzenlemesi konusunda kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" demişti.

TEK BİR KDV ORANI UYGULAMASI GÜNDEMDE

KDV, halı hazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Bu kapsamda toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV, perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV uygulanacak.

ÖNCELİK YÜZDE 18'LİK KDV'NİN DÜŞÜRÜLMESİNDE

Öncelikle olarak üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Hangi rakama inerse nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor. KDV'de yapılacak düzenlemenin özellikle gıda gibi vatandaşın temel ihtiyaç kalemlerinde indirim sağlayarak hayatlarını kolaylaştırılması isteniyor.

BAZI ÜRÜNLERDE KDV'NİN TAMAMEN KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması söz konusu . Çeşitli kesimler gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması yönündeki taleplerini dile getiriyor. Sıfır KDV'nin maliyetlerine ilişkin de hesaplamalar yapılıyor. Bazı ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması da bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyat etiketlerinde KDV düşüşü yaşanacak! Sadeleşme dertlere derman olacak mı? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fiyat etiketlerinde KDV düşüşü yaşanacak! Sadeleşme dertlere derman olacak mı? - Son Dakika
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