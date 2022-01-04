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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek - Son Dakika

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek

04.01.2022 10:56
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapılacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayacak toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmeleri değerlendirilecek.

Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.

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Fiyat İstikrarı Komitesi, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek - Son Dakika
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