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FKA, SOGEP proje fikri önerilerini almaya başladı - Son Dakika

FKA, SOGEP proje fikri önerilerini almaya başladı

20.01.2022 14:25
FKA, SOGEP proje fikri önerilerini almaya başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje fikri önerilerini almaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje fikri önerilerini almaya başladı.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, kalkınma ajanslarının 2019 yılından itibaren bölgelerin ekonomik gelişmesine yönelik uyguladığı programlara ilave olarak sosyal konulara da tedbirler geliştirmek üzere SOGEP programını yerelde uygulamaya başladığını hatırlattı. Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak TRB1 Bölgesi olarak ajanslarına bağlı bulunan Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'nin kalkınmasına yönelik 2010 yılından itibaren çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bölgenin hem ekonomik hem sosyal hem de turizm anlamında gelişmesine yönelik projelere destek verdiklerini ifade eden Yoğunlu, ajans olarak 2022 Yılı SOGEP kapsamında proje fikri önerilerini almaya başladıklarını kaydetti.

Yoğunlu, 2019 yılından itibaren Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde paydaş kurumlarla birlikte önemli projeleri hayata geçirdiklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Program Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kaynağıyla sosyal kalkınma hedefi için ajansların yerelde paydaşlarıyla sürekli temas halinde olarak projeleri tasarladığı ve uygulamaya geçirdiği önemli bir program. SOGEP illerimizdeki dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif olarak katılabilmelerine, istihdamı arttırmaya, sosyal girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili rekabetçi projeler geliştirmeye yönelik uygulanan bir program. Dört ilimizde şimdiye kadar 19 proje başarılı bulunarak desteklendi. Bu projelere sağlanan toplam destek tutarı 2022 fiyatlarıyla 34 milyon TL olurken toplam proje bütçe tutarı ise 45 milyon TL olarak gerçekleştirildi."

2022 yılı için de yeni proje fikirlerini beklediklerini vurgulayan Yoğunlu, program kapsamında desteklenecek projelerin asgari proje bütçesinin 1 milyon TL olduğunu söyledi.

Yoğunlu, "Kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur. Kar amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı ise asgari yüzde ellidir" şeklinde konuştu.

Programa ilişkin detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşılacağının altını çizen Yoğunlu, tüm kurum ve paydaşların proje fikir önerilerini beklediklerini kaydederek, programın hayırlı olması temennisinde bulundu. - MALATYA

FKA, SOGEP proje fikri önerilerini almaya başladı

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Türk Lirası, Tunceli, Malatya, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi FKA, SOGEP proje fikri önerilerini almaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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