Ford 'Elektrik Çağı'nı Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Ford 'Elektrik Çağı'nı Başlattı

Ford Türkiye, elektrikli araç ekosistemini tanıttı ve pazar payını artırmayı hedefliyor.

14.05.2025 11:11
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Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, "Elektriğin Ford Çağı" derken bunu sadece bir ürün lansmanı olarak görmediklerini belirterek, "Burada esasında bir zihniyet dönüşümü var. Çevresinde örülmüş hizmetlerle beraber biz bunu bir ekosistem olarak görüyoruz ve bu ekosistemi tasarlama konusunda da kendimizi esasında sorumlu hissediyoruz." dedi.

Ford Türkiye, İstanbul Park Yarış Pisti'nde yeni elektrikli binek ve ticari araçlarını tanıttığı bir lansman gerçekleştirdi.

Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yücetürk, Türkiye pazarındaki elektrikli araçların gelişimine işaret ederek, şu anda elektrikli araç satışlarının toplam otomobil pazarının yüzde 10'una ulaşmış durumda olduğunu söyledi.

Yücetürk, elektrikli araçlarda vergi yapısının da içten yanmalı motorlara göre avantajlı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Özellikle ÖTV'nin görece daha düşük olması her ne kadar maliyet olarak elektrikli araçlar içten yanmalı araçlara göre daha yüksek olsa da müşteri tarafında belli bir cazibe unsuru oluşturuyor. Biz de elektrik çağını bugün burada yapmış olduğumuz lansmanla başlattık. Bildiğiniz gibi esasında Türkiye pazarında 2022'nin sonunda Transit elektrikli versiyonunu sunarak elektrikli araç pazarına giriş yapmıştık. Hala da ticari araç pazarına baktığınız zaman oradaki güçlü varlığımızı elektrikli dünyaya Ford Pro iş modeliyle beraber adım atarak geliştirmeyi hedeflemiştik. Bu doğrultuda ilerliyoruz. İlk lansmanı yaptığımızdan beri E-Transit, 1000'in üzerinde satış adedine ulaştı. Bugün kullanan müşterilerimiz son derece memnunlar ve dediğim gibi sadece bir ürün değil, aynı zamanda hizmetler bütünü olarak uçtan uca çözüm sunma vizyonuyla yola çıkmış bir iş modeliydi. O doğrultuda da ilerlemeye devam ediyoruz."

"Elektriğin Ford Çağı' esasında bir zihniyet dönüşümü"

Yücetürk, lansman ile ürün gamlarını bu otomobillerle daha da genişlettiklerin dile getirerek, 5 model sunduklarını aktardı.

Bunların Puma Gen-E, Capri, Ford Explorer, Ford Capri, E-Tourneo Custom ve E-Tourneo Courier modelleri olduğunu belirten Yücetürk, "Bizim için ayrı bir gurur kaynağı ise bu bahsetmiş olduğumuz tüm yelpazelerin esasında yüzde 75'ini Ford Otosan olarak gerek Türkiye'de gerekse Romanya'daki fabrikamızda Ford Otosan tarafından üretiliyor olması. Böylece en zengin, en geniş yelpazeyi, en köklü bayi ağıyla müşterilerimizle buluşturacağız. Biz tabii 'Elektriğin Ford Çağı' derken bunu sadece bir ürün lansmanı olarak görmüyoruz. Burada esasında bir zihniyet dönüşümü var. Çevresinde örülmüş hizmetlerle beraber biz bunu bir ekosistem olarak görüyoruz ve bu ekosistemi tasarlama konusunda da kendimizi esasında sorumlu hissediyoruz." diye konuştu.

Yücetürk, lansmanda sadece ürünleri değil, bu ürünle beraber sundukları dijital inisiyatifleri ve devreye aldıkları uygulamaları da anlattıklarını bildirdi.

"Otomobillerimizi yüzde 10 ÖTV bareminde olacak şekilde konumlandırdık"

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Yücetürk, Türkiye'de elektrikli araç pazarında rekabetin giderek arttığına dikkati çekti.

Ürün yelpazesi olarak zenginleştiklerini anlatan Yücetürk, otomobilde, ticari araçta ve orta ticari araçta farklı segmentlerde farklı müşteri ihtiyaçlarına hitap eden bir elektrikli ürün yelpazesi ile müşterilerinin karşısında olduklarını vurguladı.

Yücetürk, Ford'un sadece otomobil markası ya da sadece ticari araç markası değil, bir otomotiv markası olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Biz kendimize misyon olarak, ekosistemi geliştirmek, bu elektrikli dönüşümünü sadece ürün olarak değil, hizmetlerle beraber bir bütünsel sistem olarak dönüştürmeyi vizyon olarak aldık. Bugün de açıkçası bunun nasıl hayata geçeceğini yaptığımız lansmanla hem ürün hem de hizmetler olarak müşterilerimizle buluşturmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Fiyatlama olarak baktığınız zaman esasında Türkiye pazarında ÖTV ve kilovata bağlı olarak, daha doğrusu aracın motor gücüne ve matrahına bağlı olarak değişen bir ÖTV barem yapısı var.

Burada yüzde 10, 40, 50 ve 60 şekline giden dilimler var. Tabii ki yüzde 10 ÖTV diliminde olabilmek fiyat olarak önemli bir avantaj sağlıyor. Biz de şu anda otomobillerimizi bu yüzde 10 ÖTV bareminde olacak şekilde konumlandırdık. Bu perspektifle baktığımızda ciddi bir rekabetin içerisinde son derece rekabetçi fiyatlarla ve son derece başarılı ürünlerle ve sadece o ürünlerle değil ürünün etrafında bezenmiş hizmetlerle giriyor olmak marka olarak bizi ayrıştıracak diye düşünüyorum."

"İlk dört ayın sonunda en çok satan marka sıralamasında ikinciliğe yükseldik"

Yücetürk, 2024'te 100 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdiklerini ve toplam otomotiv pazarında, buna binek ve ticaret dahil olmak üzere en çok tercih edilen üçüncü marka olduklarını belirtti.

Ticari araç pazarında yıllardır süregelen liderliklerini artan pazar payıyla devam ettirdiklerini vurgulayan Yücetürk, otomobilde her geçen gün yeni giren markalarla rekabetin daha da kızıştığını söyledi.

Yücetürk, "Dolayısıyla orada belli bir çizgide tutunmaya gayret ediyoruz. Bu sene itibarıyla baktığımızda da ilk dört ayın sonunda en çok satan marka sıralamasında ikinciliğe yükseldik. Ticari araçlardaki liderliğimiz devam ediyor. Ticari araçlarda bizi ayrıca gururlandıran bir konu hafif ticari araçlar segmentinde lansmanını yaptığımız Courier ile beraber liderliğe yükseldik. Dolayısıyla hem hafif ticari araçta hem de orta ticari araçta liderliği Ford markası olarak devam ettiriyoruz. Amacımız da sene sonuna kadar açıkçası bu liderliğimizi pekiştirerek devam ettirmek." dedi.

Yapmış oldukları lansmanla yeni devreye aldıkları ürünlerin bu manada kendileri için itici güç olacağını kaydeden Yücetürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sene sonunu bugünden kestirebilmek çok kolay değil. Bugün içinde yaşadığımız ekonomik konjonktür belli zorlukları da beraberinde getiriyor. Evet, belki bununla şu anda çelişen bir pazar büyüklüğü söz konusu. Türkiye'nin nüfus yapısı, Türkiye'de bin kişiye düşen araç sayısına baktığımız zaman Türkiye'nin ekonomik konjonktürden de bağımsız belli bir potansiyeli olduğunu hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu bakış açısıyla kuvvetli bir pazar, görece kuvvetli bir pazar önümüzdeki süreçte de devam edecek diye senaryolarımızı çalışıyoruz. Hedefimizi, bu senaryodan da hareketle geçen seneden daha kuvvetli bir yerde bitirmek diye özetleyebilirim."

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Ford, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ford 'Elektrik Çağı'nı Başlattı - Son Dakika

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