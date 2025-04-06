Foton Teorisini İspatlayan Prof. Yakuphanoğlu'ndan Gümrük Vergisi Yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Foton Teorisini İspatlayan Prof. Yakuphanoğlu'ndan Gümrük Vergisi Yorumu

Prof. Yakuphanoğlu, ABD'nin Türkiye için gümrük vergisini sabit tutmasını büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

06.04.2025 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Foton teorisini ispatlayan Türk profesör Yakuphanoğlu'ndan çarpıcı ABD gümrük vergisi yorumu

ELAZIĞ - Albert Einstein'ın 100 yıl önce ortaya koyduğu foton teorisini ispatlayan Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, ABD'nin Türkiye için gümrük vergisini yüzde 10 sabit tutmasını büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. Yakuphanoğlu, bu avantajın yerli teknoloji firmaları için Amerika pazarında rekabet avantajı sağlayacağını, ayrıca genç girişimcilere düşük vergi ile yurt dışına teknoloji ihracatında fırsatlar oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Albert Einstein'ın 100 yıllık foton teorisini ispatlayan Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı yeni gümrük vergisi düzenlemesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Türkiye için gümrük vergisini yüzde 10 seviyesinde sabit tutmasını büyük bir fırsat olarak nitelendiren Yakuphanoğlu, bu durumun yüksek teknoloji ihracatına ciddi katkı sağlayabileceğini söyledi. Fırat Teknokent'te kurduğu Yüksek Teknoloji şirketinde, ışığın parçacık (foton) yapısını gözle görülür biçimde ortaya koyan 'kuantum parçacık algılayıcı' sistemi geliştiren Yakuphanoğlu, bilimsel başarılarının ardından şimdi de ekonomik fırsatlara dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasında bazı ülkelere uygulanan gümrük vergileri artırılırken, Türkiye için bu oran sabit bırakıldı. "Bu karar, Türkiye'de yüksek teknolojili ürünler üreten firmalar için Amerika pazarında önemli bir rekabet avantajı demektir" diyen Yakuphanoğlu, ihracat odaklı üretim için harekete geçme çağrısında bulundu.

"Bu bizim için büyük bir fırsat"

Gümrük vergilerindeki bu avantajın doğru stratejilerle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yakuphanoğlu, "Bilindiği üzere geçenlerde ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Bu açıklamada özellikle gümrük vergileri oranlarını yeniden belirledi. Bunu farklı ülkeler için farklı belirledi. Bazı ülkeler için değeri arttırırken, bazı ülkeler için değiştirmedi. Bizim ülkemizi için bu oranı yüzde 10 olarak belirledi. Ben bunu ülkemiz için bir fırsat olarak değerlendirmekteyim. Yüzde 10 gibi bir gümrük vergisi ile ürettiğiniz ürünü yüksek maliyetlere satabilirsiniz. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir fırsat. Ülkemizi, diğer ülkelere kıyas ettiğimizde orada yapılan üretimler için alınan vergiler bizden daha yüksek olduğu için bu bizim için ekstra fırsattır. Ülke olarak yüksek teknolojik ürünleri iki şekilde üretebiliriz. Birincisi, ülkemizde bulunan yüksek teknoloji ürünleri üreten firmalar kendi ürünlerini üretip ABD pazarına yönelebilirler. İkincisi ise, Türkiye'de yüksek teknoloji ürünü üreten firmalar, yurtdışındaki üreticilerle ortak iş birliği yaparak Türkiye'de ortak yatırım yapabilirler. Dolayısıyla bu yatırımının hem ülkemizdeki üreticiye katkısı hem de yurtdışındaki üreticiye bir katkısı olacak" dedi.

"Yeni dünya düzeninde artık bizim yüksek teknoloji ürünlerini üretmemiz gerekir"

Yüksek teknoloji ürünleri üretmek için fırsat dönemi olduğunu ifade eden Yakuphanoğlu, "Biz böyle bir pazarda yer almak istiyorsak, bunu şu anda doğru değerlendirip, hızlı adım atarak yeni iş birlikleri ve yeni fırsatlar elde ederek bunu ülkemizin ihracatına önemli ölçüde katkı sağlayabiliriz. Özellikle yeni dünya düzeninde artık bizim yüksek teknoloji ürünlerini üretmemiz gerekir. Bunları üretip Amerika pazarına satmamız ya da yüksek teknoloji pazarında yer alabilmek için yeni girişimlerde bulunmamız gerekmektedir. Dolayısıyla gençlere tavsiyem, hayallerindeki bir ürünü şu anda üretip düşük bir gümrük vergisi ile yurt dışında daha düşük bir fiyatla satarak, ürünleri için bir fırsat yakalayabilir" şekline konuştu.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Foton Teorisini İspatlayan Prof. Yakuphanoğlu'ndan Gümrük Vergisi Yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt

18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
15:45 CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
11:12 650 kişiyi böyle zehirlediler Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler 650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler
11:06 İzmir’de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı İzmir'de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı
10:38 Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
10:35 Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
10:35 Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:26 İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
10:22 Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
10:17 iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 18:44:01. #7.13#
SON DAKİKA: Foton Teorisini İspatlayan Prof. Yakuphanoğlu'ndan Gümrük Vergisi Yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement