Fransa'da Kamu Bütçe Açığı Ciddi Endişe Kaynağı - Son Dakika
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Ekonomi

Fransa'da Kamu Bütçe Açığı Ciddi Endişe Kaynağı

Maliye Bakanı Lombard, Fransa'da bütçe açığının 2025'te GSYH'nin %5-5.5 aralığında olacağını açıkladı.

06.01.2025 13:46
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Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, ülkedeki bütçe durumunun "ciddi" olduğunu belirterek, 2025'te kamu bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'i ile 5,5'i arasında hedeflendiğini açıkladı.

Lombard, Fransız Inter radyosuna yaptığı açıklamada, ülkede kamu bütçe açığı konusunda rahatsız olduklarını söyledi.

Siyasi krize neden olan bütçe durumunu "ciddi" olarak niteleyen Lombard, bu yıl kamu bütçe açığının GSYH'nin yüzde 5'i ile 5,5'i arasında hedeflendiğini belirtti.

Lombard, kamu bütçe açığının 2024'te yüzde 6,1 seviyesinde olmasını beklediklerini, bu yıl 50 milyar avroluk maliyet tasarrufu hedeflediklerini kaydetti.

Büyük Fransız şirketlerine özel vergi planlarının devam ettiğini dile getiren Lombard, Fransız iş dünyasının kamu bütçesinin hala hazırlanmamış olması konusunda endişe duyduğunu vurguladı.

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, 2025 bütçesini hazırlamak üzere bu hafta çeşitli siyasi partilerin temsilcilerini kabul edeceğini sözlerine ekledi.

Siyasi kriz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 13 Aralık'ta yeni başbakan olarak atanan François Bayrou, şubat ortasına kadar bu yıl için bir bütçe sunmayı hedefliyor.

Fransa'da geçen yılki ve bu yıl hedeflenen bütçe açığının Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 3'lük hedefinin çok üzerinde olması dikkati çekti. AB yönetimi, Fransa'yı bu konuda uyarmıştı.

Ülkede bütçe konusundaki anlaşmazlık, geçen yıl Başbakan Michel Barnier'in 3 aylık merkez sağ hükümetini düşürmüştü.

Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisinde hükümetin düşmesinin, kıtanın en büyük ekonomisi Almanya'da hükümetin dağılarak erken seçime gidilmesinin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesine haftalar kala olması dikkati çekmişti.

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisine sahip Fransa'da siyasi kriz ekonomiyi de tedirgin ediyor.

Fransa'nın siyasi krizin derinliklerine sürüklenmesi ve kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması konusunda ciddi şüphelerin oluşması üzerine yatırımcılar, Fransız varlıklarını cezalandırıyor.

Fransa'da siyasi belirsizlik finansal piyasalara yansırken Fransız devlet tahvillerine talebin düşmesi dikkati çekiyor. Fransız tahvil getirileri yükselirken devletin finansman maliyetleri de artıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yaza kadar yeni bir "güvensizlik oylamasıyla" karşı karşıya kalabileceği de Fransız kamuoyunda tartışılıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de 13 Aralık'ta Fransa'nın kredi notunu "Aa2"den "Aa3"e düşürmüştü.

Fransa Merkez Bankası da 17 Aralık'ta ülke ekonomisi için bu yıl büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekmişti.

Banka, ülke ekonomisinin artan siyasi huzursuzluk, hükümet krizleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikle beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngörmüş, 2026 için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e indirmişti.

Kaynak: AA

Maliye, Fransa, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa'da Kamu Bütçe Açığı Ciddi Endişe Kaynağı - Son Dakika

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