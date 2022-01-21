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Fransa İstanbul Başkonsolosu Gauvin ve beraberindeki heyetten EGİAD'a ziyaret - Son Dakika

Fransa İstanbul Başkonsolosu Gauvin ve beraberindeki heyetten EGİAD'a ziyaret

21.01.2022 11:49
Fransa İstanbul Başkonsolosu Gauvin ve beraberindeki heyetten EGİAD'a ziyaret

2018-2020 yılları arasında Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcılığında bulunan, Eylül 2020'den bu yana ise Fransa İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Olivier Gauvin, beraberindeki heyet ile Ege Genç İş İnsanları Derneğini (EGİAD) ziyaret etti.

2018-2020 yılları arasında Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcılığında bulunan, Eylül 2020'den bu yana ise Fransa İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Olivier Gauvin, beraberindeki heyet ile Ege Genç İş İnsanları Derneğini (EGİAD) ziyaret etti.

Ege Genç İş İnsanları Derneğini (EGİAD), Eylül 2020'den bu yana ise Fransa İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Olivier Gauvin'i ağırladı. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in başkanlığında gerçekleşen ziyarete, aynı zamanda Başkan Vekili Cem Demirci, Yönetim Kurulu Üyeleri Eyyüpcan Nadas, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Elif Kaya, EGİAD Üyesi Yusufcan Özdoğan katılım gösterdi. Gauvin'e de; Fransa İzmir Fahri Konsolosu ve Fahri Konsoloslar Birliği Üyeleri Derneği Başkanı Zeliha Toprak ve Fransız Kültür Merkezi Müdürü Jose Queiros da eşlik etti. Sürdürülebilir sanayi ve girişimcilik başlıklarında gerçekleşen toplantıda, ortak bir organizasyonla iki ülke start up'larının ve yatırımcılarının bir araya getirilerek iki ülke girişimcilik eko sisteminin daha çok geliştirilebileceği konuşuldu.

"İş dünyamızla Fransa iş dünyasını buluşturabilmeyi çok isteriz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD'ın tanıtımını yaparak, döneminde gerçekleşen yurt dışı iş gezileri ile bu kapsamdaki iş birliklerini aktardı.

Yelkenbiçer, "EGİAD yönetiminde yer aldığım süreçten bu yana gerek geçen dönem gerekse bu sene pandemiye rağmen yurt dışı iş gezilerine ve orada kuracağımız bağlantılara önem verdik. Özellikle bu dönem sürdürebilirlik ve girişimcilik konuları ana temamız oldu. Bu başlıklarda birçok etkinlik gerçekleştirdik. Fransa ile de bu kapsamda iş birliği gerçekleştirerek iş dünyamızla Fransa iş dünyasını buluşturabilmeyi çok isteriz. Aslında bu iş birliği düşüncesi sizin bu ziyaretiniz ile daha fazla bir anlam kazandı. Özellikle sanayi konusunda Fransa'nın gelişmişliğini biliyoruz. Covid sonrası iş dünyasının ve istihdam oluşturmanın önemini de çok çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bu alanlardaki deneyimlerinizden ve iş birliklerinizden faydalanmak isteriz. İzmir, turizm destinasyonu olarak bilinmesine rağmen çok önemli bir sanayi ve girişimcilik potansiyeli de taşımaktadır. Fransa ile ortak çalışmalar yaparak iki ülke iş dünyasını buluşturmak isteriz. Oradan kendimize eşit bir partner bulabilirsek bizim için çok iyi olur. Deneyim paylaşımı çok önemli" dedi.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin de, İstanbul'da görev yapmaktan ve ziyaretler kapsamında da olsa İzmir'e gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.

"Türkiye ve Fransa arasındaki dengeli ve güçlü ilişkiyi korumak amacındayız"

Sanayi ve ticaret alanında ortak paydada buluşmaya büyük önem verdiklerini dile getiren Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, geçtiğimiz yıl kapsamında iki ülke arasında 15 milyar Euro'luk bağlantı ve ticaret oluşturulduğuna dikkat çekti. EGİAD'lı genç iş dünyası ile de benzer bağlantıları hedeflediklerini kaydeden Gauvin, "Daha önceki senelerde de örneğin 2014 ve 2019 yılları arasında Fransız şirketler Türkiye'ye 5 milyar Euro yatırım yapmıştı. Türkiye'de 450 Fransız şirketi operasyonda yer almakta. Fransız şirketlerinin Türkiye'de 130 bin direk 300 bin dolaylı olmak üzere güçlü bir istihdamı var. Fransa'daki start up'lar teknoloji ve yeniliği birleştirerek buraya yatırım yapmaktalar. Biz onlara French Tech diyoruz. Fransa'yı baştan aşağı startup'larla donatma hedefindeyiz. Ekonomide önceliğimiz tekno girişimcilik oldu. Fransa'da girişimcilik ekosisteminin dinamiklerini yeniden şekillendiriyoruz. Fransız teknoloji yatırımlarına ağırlık veren French Tech uygulamasında şu anda Fransız ve Türk olmak üzere 25 yatırımcı bulunuyor. Ortak bir dinamik yaratmaya çalışmaktalar. EGİAD Melekleri ile bu kuruluşumuzu buluşturmayı isteriz. Ülkelerimiz arasında, şirketler arasında iş birliği ve güven sağlanmasını hedefliyoruz. Türkiye ve Fransa arasındaki dengeli ve güçlü ilişkiyi korumak amacındayız" dedi. - İZMİR

Fransa İstanbul Başkonsolosu Gauvin ve beraberindeki heyetten EGİAD'a ziyaret

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İstanbul, Fransa, Eylül, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fransa İstanbul Başkonsolosu Gauvin ve beraberindeki heyetten EGİAD'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fransa İstanbul Başkonsolosu Gauvin ve beraberindeki heyetten EGİAD'a ziyaret - Son Dakika
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