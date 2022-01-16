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Freezone'nda Free Fire oyunu gençlerin internetinden yemeyecek - Son Dakika

Freezone'nda Free Fire oyunu gençlerin internetinden yemeyecek

16.01.2022 11:07
Freezone'nda Free Fire oyunu gençlerin internetinden yemeyecek

Vodafone'un Free Fire ile yaptığı iş birliği Vodafone Park'ta 8 influencer'ın katılımıyla ve 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen özel bir turnuvayla duyuruldu.

Vodafone'un Free Fire ile yaptığı iş birliği Vodafone Park'ta 8 influencer'ın katılımıyla ve 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen özel bir turnuvayla duyuruldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 6 yıl önce adım attığı e-spor ve oyun pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor.

Türkiye'de aylık 1,6 milyon mobil oyuncuya ulaşan Free Fire'ı da portföyüne katan Vodafone, bu popüler oyunu sınırsız internet ve düşük ping (gecikme) süresi avantajlarıyla sunuyor. Yapılan anlaşmayla en iyi FreeFire deneyimi sadece Vodafone genç tarife ve ek paketlerinde olacak.

Vodafone Park'ta 5G'li turnuva

Vodafone ve Free Fire iş birliği, Vodafone Park'ta 8 influencer'ın 4'erli takımlar halinde yarıştığı ve 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen özel bir turnuvayla duyuruldu.

Vodafone Park'ın Doğu ve Batı tribünlerinden hareketle kurulan Doğu Tribün ve Batı Tribün takımları arasındaki bir saatlik mücadeleyi Batı Tribün takımı kazandı. Vodafone Free Fire 5G Turnuvası'nda yarışan influencer'lar arasında İlyas Yalçıntaş, Barış Bra, Seyf, Easter Gamers, Oğuz Aslan, Brawler Hasan, Despina ve FF Tomris yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FreeZone markalarıyla oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"FreeZone Gaming portföyümüz ve Gamer ek paketlerimiz ile oyunsever gençler için internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Bugün Türkiye'de her iki insandan biri mobil oyun oynuyor. Mobil oyun tutkunu gençlerin Vodafone FreeZone ile oyun oynamasını ve izlemesini hedefliyoruz. Bu kapsamda yaptığımız iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek son yılların en popüler mobil oyunlarından Free Fire'ı da portföyümüze kattık. Vodafone'lu gençler internetinden yemeyen Free Fire ile sınırsız oyun keyfi yaşarken, sunduğumuz düşük ping süresi avantajıyla da herhangi bir gecikme ya da aksama olmadan oyun oynayabilecek. Free Fire iş birliğimizi Vodafone Park'ta oyun dünyasının sevilen influencer'larıyla 5G altyapısı üzerinden düzenlediğimiz özel bir turnuvayla duyurduk. Vodafone FreeZone olarak, tutku alanı oyun olan gençlere destek olmaya devam edeceğiz."

Genç tarife ve ek paketlerinde sınırsız olacak

Free Fire mobil oyunu, Vodafone'un Red Sınırsız İletişim 20, Red Sınırsız Sosyal 25, Red Sınırsız Video 30 ve Red Sınırsız Eğlence 40 GB tarifeleri ile Gamer Paketleri'ne sınırsız olarak dahil edilecek.

Öte yandan, Süper Uyumlu tarifelerinde 2 GB olacak şekilde belirli mobil oyunlarda geçerli uygulamaların arasında da olacak. Sınırsız FreeZone avantajlarıyla birlikte ayda 84 TL'den sunulan Red 20 GB tarifesi, ilk 3 ay online'a özel indirimli 57 TL'den sunulacak.

Free Fire, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen, Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanmış, battle royale (hayatta kalma) türünde, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan online bir aksiyon-macera oyunu olarak biliniyor.

Uçaktan düştükten sonra paraşütleriyle seçtikleri noktaya iniş yapan 50'ye kadar oyuncunun silah ve ekipman toplayarak hayatta kalma mücadelesi sergiledikleri Free Fire'da nihai amaç, diğer oyuncularla mücadele edip hayatta kalarak macerayı tamamlamak. Free Fire'da oyuncu tek başına hareket edebileceği gibi, 4 kişilik takımlar kurarak da maceraya atılabiliyor.

2019'da en çok indirilen mobil oyun olan Free Fire, aynı yıl Google Play Store tarafından "En İyi Popüler Oylama Oyunu" ödülüne layık görüldü. Kasım 2019 itibarıyla dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat yapan oyun, Mayıs 2020'de ise dünya çapında günlük 80 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşarak rekor kırdı.

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Vodafone Park, Vodafone, oyunlar, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Freezone'nda Free Fire oyunu gençlerin internetinden yemeyecek - Son Dakika Ekonomi


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