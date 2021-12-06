FreeZone Stüdyo yeniden açıldı

Vodafone FreeZone Stüdyo, salgın nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine yeniden başladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'lu olsun olmasın tüm müzikseverlerin kullanımına açık olan stüdyodan Vodafone'lular, yüzde 50 indirimle yararlanabiliyor. Stüdyoyu kullanmak isteyenler, haftanın 6 günü, www.freezonestudyo.com adresinden online rezervasyon yaptırarak uygun fiyatlarla ve 4 saat boyunca stüdyodan yararlanabiliyor. Salgına yönelik tüm tedbirlerin alındığı stüdyoda, en kaliteli enstrümanlarla ve tonmeister eşliğinde profesyonel kayıt alma imkanı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müziğin gençlerin en büyük tutku alanlarından biri olduğunu belirterek, gençlerin müzikle kendilerini özgürce ifade edebildiklerini kaydetti.

Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"4 yılda Vodafone FreeZone Stüdyo için 20 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Bu stüdyoyla hızla dijitalleşen ve streaming anlayışına yönelen müzik dünyasında müzik stratejimizi sürekli ve dijital hale getirdik.Vodafone FreeZone Stüdyo sayesinde teknoloji ve genişbandı kullanarak hem daha iyi bir müzik deneyimi sağlıyor hem de müziğin daha büyük kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Stüdyomuz, hem bir dijital müzik stüdyosu hem bir dijital konser sahnesi hem de bir dijital içerik fabrikası.

Bir yandan dijital ortamdan daha fazla kişiye ulaşarak eşsiz konser deneyimleri yaşatırken, bir yandan da hayalinde müzik olan gençlere yepyeni fırsatlar sunuyoruz. Burada üretilen müzik içeriğini dijital kanallarımızdan tüm müzikseverlerle paylaşıyoruz. Vodafone FreeZone Stüdyo'da pandemi nedeniyle ara verdiğimiz faaliyetlerimize yeniden başladık. Stüdyomuz, müzik yapmak isteyen herkese açık. Vodafone FreeZone Stüdyo ile müziğe gönül vermiş gençlere geniş kitlelere ulaşma ve seslerini dünyaya duyurma konusunda fırsat eşitliği sunmayı sürdüreceğiz."

4 yılda 20 milyon TL yatırım

Müziğin dijitalleşmesi hedefiyle kurulan Vodafone FreeZone Stüdyo için 4 yılda 20 milyon TL'yi aşkın yatırım yapıldı. Dünyada bir stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olan Vodafone FreeZone Stüdyo'da 8 canlı YouTube konseri, 3 dijital müzik yarışması, 3 Instagram konseri ve 2 içerik projesi düzenlenerek toplam 2,2 milyon tekil izleyiciye ulaşıldı.

Aynı zamanda hem bir dijital konser sahnesi hem de bir dijital içerik fabrikası olan Vodafone FreeZone Stüdyo'da 540 grup 2 bin 160 saat prova yaptı ve kayıt aldı. Stüdyoda düzenlenen online konser ve diğer etkinlikler ile Vodafone FreeZone YouTube kanalına 350'yi aşkın müzik içeriği yüklenirken, kanalın takipçi sayısı 194 binin üzerine çıktı.