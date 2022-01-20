GAPTARIM Fuarı olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi

Gaziantep'te 25-28 Ocak'ta yapılması planlanan 13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) olumsuz hava şartları nedeniyle 23-26 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, GSO, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve Gaziantep Ziraat Odasının destekleriyle 25-28 Ocak'ta Orta Doğa Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar, Gaziantep ve çevre illerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Fuar 23-26 Şubat'ta kapılarını açacak.