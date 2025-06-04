Garanti BBVA'dan 440 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA'dan 440 Milyon Dolar Destek

Garanti BBVA\'dan 440 Milyon Dolar Destek
04.06.2025 10:29
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Garanti BBVA, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 440 milyon dolar kaynak sağladı.

Garanti BBVA, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 440 milyon doların üzerinde destek sağladı.

Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında, Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi ile uyumlu, 367 gün ve 734 gün vadeli olmak üzere toplam dört dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı. Haziran dönemi sendikasyon işlemine gösterilen yoğun talep sonucunda, 367 gün vadeli iki dilimin yanı sıra 734 gün vadeli iki yeni dilim daha açıldı.

95 milyon 750 bin ABD doları ve 99 milyon 275 bin euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli krediye ek olarak, yine 191 milyon 500 bin ABD doları ve 36 milyon euro tutarında iki dilimden oluşan 734 gün vadeli kredi sağlandı. Kredinin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti, dolar ve euro cinsinden sırasıyla SOFR + yüzde 1,60 ve Euribor + yüzde 1,35; 734 gün vadeli dilimlerin maliyeti ise SOFR + yüzde 2 ve Euribor + yüzde 1,75 olarak gerçekleşti.

3 Haziran 2025 tarihinde imzalanan ve sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu olarak gerçekleştirilen bu başarılı işleme, 20 ülkeden 43 banka katıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, şunları söyledi: "Uluslararası piyasalardan yeni bir kaynak sağlamanın ve bu işlemi başarıyla tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Sendikasyonumuza gelen talebin büyüklüğü, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA'ya ve ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir göstergesidir. Sürdürülebilirliği temel alan bu kredi anlaşmasıyla reel sektörün dış ticaret finansmanına katkıda bulunurken, aynı zamanda ülke ekonomisine uzun vadeli destek sağlamayı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir finans alanında öncü bir banka olarak, finans sektörünün bu dönüşümdeki kritik rolünü yıllar önce öngördük ve sürdürülebilirliği ana iş stratejimize entegre ettik. Bu kapsamda, 2018–2025 yılları arasında en az 400 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefimize Nisan ayı itibariyle ulaştığımızı gururla söyleyebilirim. 2020 yılında dünyada bir ilke imza atarak başlattığımız sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon yapısını başarıyla sürdürüyoruz. Haziran dönemindeki işlemimiz gerek katılan banka sayısı gerekse sağlanan kaynak tutarı bakımından yoğun talep gördü. Elde edilen fonlar da yine BBVA Grubu'yla belirlediğimiz sürdürülebilirlik ilkelerine uygun alanlarda kullandırılacak. Bu sayede hem dış ticaret işlemlerine kaynak sağlıyor hem de iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme hedeflerine katkı sunan projelere finansman oluşturuyoruz. Garanti BBVA olarak, uluslararası piyasalardaki gücümüz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla ülke kalkınması için değer katmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan 440 Milyon Dolar Destek - Son Dakika

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