Garanti BBVA'nın karbon ayak izini hesaplayan "Ekolojik Durumum" sayfası devrede - Son Dakika

Garanti BBVA, Garanti BBVA Mobil'de yer alan "Durumum" alanında müşterilerinin karbon ayak izlerini görmelerini sağlayan Ekolojik sayfasını devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, doğalgaz, elektrik, su faturaları ve akaryakıt harcamaları üzerinden müşterilerinin çevresel etkisini hesaplayan Garanti BBVA, bu harcamalardan kaynaklı ortaya çıkan karbon emisyonlarını ağaç ve su cinsinden de gösteriyor.

Banka, müşterilerinin karbon emisyonlarını farklı parametreler cinsinden göstererek bu konuda farkındalık kazanmalarını amaçlıyor ve sunduğu önerilerle çevresel etkilerini azaltmalarına destek oluyor.

Garanti BBVA, dijital ekstre tercihi, şubeye gitmeden mobilden müşteri olma gibi sürdürülebilir adımlar atan müşterileri için de ecoDrone ile ulaşması zor alanlara tohum topu bırakarak Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelesine katkıda bulunuyor.

Garanti BBVA Mobil'de yer alan Ekolojik alanı; harcamalar sonucu ortaya çıkan karbon ayak izinin sıfırlanabilmesi için ne kadar ağaca ihtiyaç duyulduğu ve bu harcamamaların aynı zamanda kaç metreküp suya denk geldiğinin de gösterimini yapıyor.

Değerlendirme alanında aynı zamanda müşterilerinin son iki yıla ait karbon ayak izlerini karşılaştırabilmelerini sağlayan Garanti BBVA, Sürdürülebilir Bilgiler alanındaysa çevreye yönelik etkinin nasıl en aza indirilebileceğine dair bilgiler sunuyor. Ekolojik Adımlar alanındaki önerilerle, sürdürülebilir ürün ve hizmetler hakkında farkındalık sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti BBVA olarak, çalışanlarına, müşterilerine, topluma ve ülke ekonomisine karşı sorumluluk bilinciyle, iklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilirliği uzun yıllardır işlerinin odağına koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir gelecek için etrafımızı çevreleyen risklerin farkındayız. Dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmak için kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi tabana yaymış olduğumuz uygulamalarımızla en aza indirerek, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimizi de sorumluluk odaklı bu dönüşümün bir parçası olması için teşvik ederek, sürdürülebilirlik alanında kendilerine sosyal ve çevresel hedefler koymalarına yardımcı oluyoruz.

Mobil uygulamamızdaki 'Ekolojik Durumum' alanında faturalar ve akaryakıt harcamaları üzerinden karbon ayak izi hesaplaması yaparak, müşterilerimizi doğaya yapmış oldukları etki hakkında bilgilendiriyoruz. Sunduğumuz önerilerle karbon ayak izlerini azaltmalarına destek olmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki, sürdürülebilir bir yaşam için birlikte atacağımız adımlarla bu dönüşümü sağlayabilir ve ancak kolektif hareket edersek bu etkiyi katlayabiliriz.

Dolayısıyla alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük değişikliklerle karbon ayak izimizi ve gezegene verdiğimiz zararı azaltabiliriz. Bu nedenle herkesi sürdürülebilir bir yaşam için bu dönüşümün parçası olmaya davet ediyoruz. Teknolojik gücümüzü, insanların ve toplumun hayatına dokunmak, dünyamızın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla faydaya çevirmeye devam edeceğiz."