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Garanti BBVA ve Hepsiburada'dan kadın girişimcilere güç verecek iş birliği - Son Dakika

Garanti BBVA ve Hepsiburada'dan kadın girişimcilere güç verecek iş birliği

26.11.2021 12:04
Garanti BBVA ve Hepsiburada'dan kadın girişimcilere güç verecek iş birliği

Garanti BBVA ve Hepsiburada, Türkiye'nin kadın girişimcilerinin gücüne güç katacak bir iş birliği gerçekleştiriyor.

Garanti BBVA ve Hepsiburada, Türkiye'nin kadın girişimcilerinin gücüne güç katacak bir iş birliği gerçekleştiriyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin güçlenmesine destek olan bütünsel çalışmalara 15 yıldır öncülük eden Garanti BBVA ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı gibi pek çok projeyle kadın girişimciliğini destekleyen ilk e-ticaret platformu Hepsiburada, güçlerini Türkiye'nin kadınları için birleştiriyor.

Bu yeni iş birliğiyle Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan ve ödemelerini Garanti BBVA hesaplarını kullanarak alan kadın girişimciler, Garanti BBVA'nın kendileri için hazırladığı birçok fırsattan yararlanabilecek. Garanti BBVA ve Hepsiburada iş birliği kapsamında, 3 ay ödemesiz dönemli uygun koşullarda kredi kullanabilecek kadın girişimciler, Bonus Business kartları için ilk yıl kart ücretinden de muaf olacak. Hepsiburada'ya üye kadın girişimiler ayrıca, yıllık bir adet ücretsiz 10 yapraklı çek defteri, maaş ödemesi fırsatları, Garanti BBVA Mobil ve İnternet şubesinden ücretsiz 100 adet havale/100 EFT, avantajlı bireysel emeklilik sözleşmesi, avantajlı KOBİ'm Garanti'de sigortası imkanlarından da faydalanabilecek.

Garanti BBVA bu iş birliğiyle maaş ödemesi fırsatı kapsamında da, kadın girişimcilerin çalışanlarına kişi başı 365 TL promosyon ödemesi yapacak, yine çalışanlara ilk yıl ücretsiz kredi kartı ve dijital kanallardan ücretsiz havale/EFT imkanı sunacak. Hepsiburada platformu üzerinden e-ticaret yapacak kadın girişimciler, bu iş birliğiyle ilgili detaylı bilgiye garantibbva.com.tr'den ulaşılabilecek.

"Kadın girişimcilere her destek fırsatı bizim için çok kıymetli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Hepsiburada ile yürütülecek bu yeni iş birliğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir bir dünya için, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli itici gücünün kadın girişimciliği ve kadının iş hayatındaki varlığı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda öncü konumda olduğumuz kadın girişimci programımızla 15 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, bütüncül bir yaklaşımla ele alarak kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz. Kadın girişimcilerin güçlenmesine yönelik her projeyi önemsiyor, parçası olmayı çok kıymetli buluyoruz.

Bu anlayışla, hızla büyüyen e-ticaret pazarında üreticilere ve girişimcilere önemli katkılar sunan Hepsiburada gibi değerli bir kurumla iş birliği yaparak daha fazla girişimci kadına ulaşmayı hedefledik. İş birliğimiz kapsamında Hepsiburada'lı kadın girişimcilere başta 3 ay ödemesiz dönemli uygun koşullarda kredi olmak üzere pek çok avantaj sunacağız. Bu iş birliğiyle kadın girişimcilerimizin finansal sağlıklarını korumalarına destek olurken, nakit akışlarını düzenlemelerine fayda sağlayıp, ürün ve hizmetlerimize de ücretsiz ya da uygun koşullarda ulaşma avantajı sağlayacağız. İşletmelerinin sürdürülebilirliği için finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma başlıklarında, ekonomiye güç katan kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz."

"Kadın girişimcilere desteğe tüm gücümüzle devam edeceğiz"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez ise, "Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, etkileri azalarak da olsa süren zorlu pandemi döneminin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara her daim destek olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Garanti BBVA ile bu yeni iş birliğimiz de aynı hedefe ve kadın girişimcilerimize desteğimizi sürdürmeye yönelik önemli bir adım. Kadının varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyümez, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde daha fazla girişimci kadına ulaşmak için hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürdük. Garanti BBVA ile başlattığımız girişimci kadınlarımıza yönelik yeni iş birliğimizden de memnuniyet duyuyor; bu vesileyle girişimci kadınların yaşadıkları finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kadın girişimcilerimizin günü 19 Kasım'da onlara böylesine müjdeli bir destek verebilmekten büyük mutluluk duyuyor, bu vesileyle Dünya Kadın Girişimciler Günleri'ni bir kez daha kutluyoruz. Hepsiburada, gelecekte de tüm 19 Kasım'larda kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edecek."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA ve Hepsiburada'dan kadın girişimcilere güç verecek iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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