Gaziantep'in aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kenti Gaziantep, nisan ayında 927 milyon 172 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, yazılı açıklamasında, kentin ülke ihracatına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kentin nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış kaydederek 927 milyon 172 bin dolara ulaştığını ifade eden Yıldırım, ocak-nisan dönemindeki rakamların ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,82 artışla 3 milyar 573 milyon 557 bin dolar olduğunu bildirdi.

Yılın ilk 4 ayında Gaziantep'in en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracat yaptığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sektör ve pazar çeşitliliği olan Gaziantep ekonomisi ocak-nisan dönemi toplam ihracatının yaklaşık yüzde 26'sını hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden gerçekleşti. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci sektör ise 676 milyon dolar ile makine halısı oldu. Irak en büyük pazarımız olmayı sürdürüyor. Dünyadaki ekonomik ve politik gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda pazar çeşitliliği oluşturmanın, yumurtaları aynı sepette taşımamak gerektiğinin önemini çok daha iyi tecrübe ediyoruz. Oda olarak üyelerimize yeni pazarları keşfetmek, var olan pazarlardaki iş fırsatlarını daha güvenli kılmak adına rehberlik etmeye çalışıyoruz."

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ise ülke ve bölge sanayisinin en önemli üretim merkezlerinin başında gelen Gaziantep'in büyük bir özveriyle ihracatını artırmaya devam ettiğini vurguladı.

Gaziantep'in aylık ve dönem bazında 6. sırada yer aldığını bildiren Ünverdi, küresel sorunlar ve kriz dönemlerinde üretim yapmanın ve katma değer oluşturmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığının altını çizdi.

Sanayide sürdürülebilirlik için sanayicilerin sorunlarını her platformda dile getirdiklerini aktaran Ünverdi, "Sıkıntılarımız olsa da ülke olarak güzel bir bayram yaşadık ve ihracat rakamlarındaki artış da memnuniyet vericidir. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız bir konu da yoktur. Geçmişte de çok büyük zorlukların üstesinden geldik, inşallah dünyanın darboğazdan geçtiği bu zorlu dönemi de el birliği ile atlatacağız." ifadelerini kullandı.