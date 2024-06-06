Gaziantep'te Arpa ve Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Arpa ve Buğday Hasadı Başladı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde arpa ve buğday hasadı başladı. Biçerdöverlerin yoğun mesaiye başladığı ilçede Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar hasadın hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte biçerdöverler, ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan arpa ve buğdayı hasat etmeye başladı. Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, hasat mevsiminin hayırlı olmasını dileyerek çiftçilere bol kazançlar temennisinde bulundu. Biçerdöver operatörü Ökkeş Çelik ise verimin iyi olduğunu belirterek bereketli bir yıl geçirmeyi umduklarını ifade etti.

06.06.2024 10:10
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde arpa ve buğday hasadı başladı. Biçerdöverlerin yoğun mesaiye başladığı ilçede Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar hasadın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Gaziantep'te 2024 yılı hasat mevsimi başladı. Hasat mevsiminin başlamasıyla Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde biçerdöverlerin de mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlara gelen biçerdöverler, ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan arpa ve buğdayı hasat ediyor.

"Bol kazançlı, bereketli bir hasat olsun"

2024 yılı hasat mevsiminin hayırlı olmasını dileyen Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, "2024 yılı arpa ve buğday hasat mevsimimiz başladı. İlçemize, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Hasadımız bereketli olsun. Çiftçimize bol kazançlar diliyorum" dedi.

"Biçerdöverlerimiz yoğun şekilde çalışıyor"

Biçerdöver operatörü Ökkeş Çelik hasat mevsiminin gelmesiyle yoğun mesaiye başladıklarını ifade ederek, "Bu yılın hasat mevsimi başladı. Biçerdöverlerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Yavuzeli ilçemize hayır ve uğurlu olsun. Verim iyi gibi duruyor, bereketli bir yıl olsun çiftçilerimiz ve bizler için" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Arpa ve Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

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