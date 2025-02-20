Gaziantep'te GAPTARIM Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te GAPTARIM Fuarı Açıldı

Gaziantep'te 15. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 250 firma ile açıldı. Vali Çeber, tarım projelerine vurgu yaptı.

20.02.2025 18:17
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Gaziantep'te 15. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) düzenlenen törenle açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odasının desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda 250'ye yakın firma yer alıyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, açılış törenindeki konuşmasında fuarın sektörlere bereket getirmesini diledi.

Kentin sanayiyle anıldığını ifade eden Çeber, "Gaziantep, aynı zamanda çok önemli tarım ve hayvancılık kenti. Bu sektörü asla boşlayamayız ve boşlamıyoruz da. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda tüm kurumlar, çiftçimizin yanında olabilecek proje, destek, hibe gibi çalışmalar geliştiriyor." diye konuştu.

"Tarımda da çok daha iyi yerlerde olacağımızı biliyorum"

Belediyelerle sık sık çiftçilere yönelik tohum, fidan ve gübre dağıtımı protokolleri imzaladıklarını belirten Çeber, bölgenin bereketli topraklara sahip olduğunu kaydetti.

Tarım için projelerin adım adım ilerlediğini ve bu yılın yatırım programında da ciddi kaynaklar ayrıldığını anlatan Çeber, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projeler tamamlandığında ve Gaziantep sanayisiyle bir araya getirdiğimizde tarımda da çok daha iyi yerlerde olacağımızı biliyorum. Fuara Türkiye'nin dört bir yanından katılımcı gelmiş çünkü burası doğru yer. Yaptığımız projeler, hedeflerimiz doğru, ülkemizin ve devletimizin yatırım politikalarıyla ve projeksiyonuyla da gayet uyumlu. Türkiye Yüzyılı'nda tarım alanındaki faaliyetleriyle de en çok destek verecek illerden biri yine Gaziantep olacaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bereketli topraklarda yer aldıklarını, bunu iyi değerlendirmek gerektiğini ve bu yönde projeler ürettiklerini söyledi.

Şahin, çiftçilere yönelik kentteki yatırımlarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Vali Çeber ile beraberindekiler, açılış konuşmalarının ardından stantları ziyaret etti.

Tarım makineleri, traktör, biçerdöver, çapa makinesi ve diğer makine üreticileri ile dron, solar enerji, yem, fidancılık, tohum, gübre ve yöresel ürünlerin bulunduğu fuar, 23 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Fuarda Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana, Kilis, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'dan firmalar da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te GAPTARIM Fuarı Açıldı - Son Dakika

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