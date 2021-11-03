Gaziantep Ticaret Borsası
03.11.2021 12:12
Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|3,57
|3,80
|Ekmeklik buğday
|Kg
|3,15
|3,33
|Çakır arpa
|Kg
|2,99
|3,00
|Beyaz arpa
|Kg
|2,95
|2,96
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,00
|10,20
|Mısır
|Kg
|2,85
|2,88
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