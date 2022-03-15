GCM Yatırım Genel Müdürü Nergiz: "Piyasalarda oynaklık yüksek, yatırımcılar dikkatli hareket etmeli" - Son Dakika

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası artan jeopolitik riskler ve enflasyonist kaygılar, emtia fiyatlarının kontrolsüz seyri, şahinleşen küresel merkez bankaları gibi yoğun veri gündeminde yatırımcının daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

GCM Yatırım Genel Müdürü Nergiz, küresel piyasalardaki fiyatlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut geleneksel yatırım ürünleri ile enflasyonun üstünde getiri elde etmenin bu dönemde daha zor olabileceğini kaydeden Nergiz, etkin portföy yönetimi ve ileri seviye yatırım stratejilerinin uygulanmasının önem kazandığını ifade etti.

Nergiz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Müzakerelerde bazı olumlu gelişmeler var" sözünün pozitif bir mesaj olarak piyasaları umutlandırdığını ancak bazı soruların hala gündemde olduğunu belirtti.

Sürecin ciddiyetinin savaş ve yaptırımlar uzadıkça çok daha önemli noktalara gelme potansiyeli taşıdığını kaydeden Nergiz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya'nın Ukrayna saldırısı diplomasi yoluyla sonlanacak mı? Bu en kritik soru. Sonlansa bile Batı'nın yaptırımları ne kadar süre devam edecek? Diğer taraftan sermaye piyasalarının içinde bulunduğu durumu resmettiğimizde dijitalleşme sayesinde etkin risk yönetimiyle birlikte piyasalarda oluşan potansiyel getiri fırsatlarının değerlendirilmesi, her tür finansal ürüne yatırım yapma imkanını çok kolaylaştırarak sermaye piyasalarına olan ilgiyi artırmıştır. Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde uygulanan genişleyici politikalar, parasal teşvikler, sıfır faiz politikaları, sermaye piyasalarında yatırımcı sayısının da önemli oranda artmasını sağlamıştır. Bu durum borsa endekslerine, emtia fiyatlarına, gayrimenkul ve kripto para fiyatlarına da yansımış, ciddi oranda yükselişler yaşanmasına yol açmıştır.

2022'nin ilk çeyreğinin tamamlanmak üzere olduğu ve ikinci çeyreğe girileceği bu dönemde artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarında oluşturduğu ağır etkilerin ve ekonomiler üzerindeki baskıların sonucunda merkez bankalarının para politikaları daha önemli hale gelmektedir. Kovid-19 salgını döneminde uygulanan genişleyici politikalar sonrası oluşan yüksek enflasyona karşı dünyadaki büyük merkez bankalarının atacakları adımlar ve alacakları aksiyonlar yakından takip edilecektir."

Nergiz, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının şahinleştiği, sıfır faiz politikalarına son verilmeye başlanacağı bir dönemde yatırımcıların risk tercihlerinde çok daha dikkat etmesi gerektiğinin unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Bu tür zamanlarda finansal okuryazarlığın öneminin devreye girdiğini belirten Nergiz, yatırım gerçekleştirmek isteyenlerin piyasaları iyi tanıyıp öğrenmesi, riskini doğru bir şekilde yönetmesinin önemli olduğunu kaydederek, "Rusya-Ukrayna öncelikli olmak üzere ABD ve Avrupa'yı da konunun merkezine çeken jeopolitik risklerin yatırımcıların emtia ilgisini daha da artırarak bu durumun piyasalarda zaman zaman sert hareketlere neden olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Altın, portföylerde dengeleyici olarak kullanılabilir

Alper Nergiz, enflasyonun yüksek seyrettiği, eksi reel faizlerin olduğu, varlık alımlarının sonlandığı, merkez bankalarının şahinleştiği, bu dönem için mevcut geleneksel getiri ürünleri ve araçları ile enflasyonun üstünde getiri elde etmenin oldukça zorlaştığını belirtti.

Model portföy dağılımlarında gelecek dönemde vadeli işlem piyasalarını kullanmayı da değerlendirmek gerektiğini ifade eden Nergiz, "Riskleri dikkate alan, dengeli ve seçici bir portföy ile ikinci çeyreğe yönelik strateji oluşturulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Nergiz, küresel bazda varlık alımlarının sonlanmaya başlaması ve merkez bankalarının sıkı para politikasına yönelik verdiği mesajların, ons altın fiyatını baskılamaya çalışsa da jeopolitik risklerdeki yükselişin portföylerde denge açısından altının değerlendirilebileceğini bildirdi.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını doğrudan etkilediğini düşünüldüğünde yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran Nergiz, "Diplomasi yoluyla çözüme yönelik açıklamalar ve atılacak adımlar piyasaları pozitif etkileyebilir. Ülkemizin bu yönde attığı dengeli politik adımlar önemli." ifadelerini kullandı.

GCM Yatırım Genel Müdürü Nergiz, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Merkez bankalarının varlık alımlarını sonlandırıp şahin mesajlar vermeye başlamaları, jeopolitik riskler, tedarik sorunları, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki yükselişler, tarımsal ürünlerde oluşan yukarı yönlü fiyatlama reaksiyonu ile enflasyon kaynaklı üretim maliyetlerinin artması, önümüzdeki dönem şirket bilançolarını etkileyebileceğinden, model portföylere hisse senedi seçimi çok daha önem kazanacaktır. Kur korumalı mevduat modelinde ürün çeşitliliğinin artması yeni ürünlerin de devreye girmesi ile birlikte döviz kurlarında yaşanılan yukarı yönlü çıkışların Rusya Ukrayna'nın neden olduğu jeopolitik risklere rağmen şimdilik belirli seviyeler içerisinde fiyatlama davranışının oluştuğu bir dönem izlenmektedir. Umarız kurlardaki bu kısmi kontrollü seyir kalıcı olarak sürmeye devam eder."

Kovid-19 salgını sonrası Türkiye enerji geçiş üssü ve ticaret merkezi olma yolunda önemli bir fırsat yakaladığını kaydeden Nergiz, "Umuyoruz ki bu durum iyi değerlendirilir. Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99 yılına denk gelen 18 Mart 2022 tarihinde açılacak. Türkiye'ye değer katan, ihracata katkı sağlayacak olan alt yapı yatırımlarına devam edilmesinin, ülkemizin bölgesindeki jeopolitik risklere rağmen güçlü şekilde büyümesini sürdürmesi açısından önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.