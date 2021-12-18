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Geciken kış kapıya dayandı, mont satışlarını patladı - Son Dakika

Geciken kış kapıya dayandı, mont satışlarını patladı

18.12.2021 10:22
Geciken kış kapıya dayandı, mont satışlarını patladı

Denizli'de soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, tezgahlardaki yerlerini alan kışlık montlara geçen yıllara göre yüzde 50-60 arttı.

Denizli'de soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, tezgahlardaki yerlerini alan kışlık montlara geçen yıllara göre yüzde 50-60 arttı.

Denizli'nin birçok yüksek kesiminde görülen kar yağışı, havaların da aniden soğumasına neden oldu. Geciken kışın kapıya dayandığı Denizli'de, aylar öncesinden tezgahlarda yerini alan montlara da talep arttı. Yağış ve soğuk havadan korunmak isteyen vatandaşlar, kışlık ürün satan esnafların yolunu tuttu. Mont satışları geçen yılla oranla yüzde 50-60 artması satıcıların yüzünü güldürdü.

Denizli'de uzun yıllardır giysi satışı yaparak geçimini sağlayan Nevzat Gümüş, havaların soğumasıyla işlerinde artış yaşandığını belirtti. Satışların artmasının kendilerini memnun etiğini söyleyen Gümüş, "Yazın daha çok ince ve kışın kalın giysiler satıyoruz. Bu işi yaparak evimizi geçindiriyoruz. Havalar soğuyunca monta talep arttı. Bir yaşından 70 yaşına kadar herkese hitap edecek elbiseler var. Bize göre fiyatlarımız uygun. Fiyatlarda tabi pazarlıkta yapıyoruz. Müşterinin istediği ürünü uygun fiyatta vermeye çalışıyoruz. Artık yağmurlar yağıyor. Son günlerde vatandaşlardan monta talep çoğaldı. Montları satıyoruz ve işlerimiz güzel. Alışverişlerimiz iyi olması yoğunluktan kaynaklı. Havaların soğuması satışlarda rağbet oluşturdu" dedi.

"Fiyatlarımız geçen yıla göre yüzde 60-70 arttı"

Bu yıl kışlık ürünlerde fiyatlarının geçen yıla göre kıyaslandığında artış yaşandığına dikkat çeken Nevzat Gümüş, "Fiyatlarımız geçen yıla göre yüzde 60-70 arttı. Bu atışlardan dolayı müşteriler biraz çekingen davranıyor. Fiyatların artmasına rağmen vatandaşlar, yine mont, kaban gibi kışlık ürünleri alıyor. Satışlarımız geçen yıla oranla yüzde 50-60 arttı. Daha çok genç kesim mont alıyor. Sattığımız ürünlerde daha çok siyah renk tercih ediliyor. Orta yaş grupları da siyah, lacivert daha çok koyu renk istiyor. Bu yıl bayanlarda kısa model montlar moda oldu. Annelerde keten ve içi kürklü daha çok alıyor. Denizli sanayi kenti olduğu için içi kalın kürklü tercih ediliyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Geciken kış kapıya dayandı, mont satışlarını patladı
Geciken kış kapıya dayandı, mont satışlarını patladı
Geciken kış kapıya dayandı, mont satışlarını patladı

Denizli, Gümüş, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Geciken kış kapıya dayandı, mont satışlarını patladı - Son Dakika Ekonomi


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