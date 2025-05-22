GEG İspanya Projesi Başladı

Limak Şirketler Grubu'nun Global Engineer Girls (GEG) adıyla uluslararası alanda sürdürdüğü sosyal etki hareketine dönüşen projede, İspanya ayağı başlatıldı. Ülkenin önde gelen teknik üniversitelerinden Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ile imzalanan anlaşma kapsamında genç kadınların STEM alanlarında temsilini ve istihdamını artırmak üzere çalışmalar yürütülecek.

Limak Vakfı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin yurt dışı yapılanması olan Global Engineer Girls girişimi 'kız kardeşlik' ağını dünya çapında büyütmeye devam ediyor. Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve istihdamını artırmayı amaçlayan proje; Türkiye, Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Mozambik ve Fildişi Sahili'nin ardından uluslararası ağına İspanya'yı da dahil etti. 2025 yılı içerisinde Mozambik ve Fildişi Sahili ile birlikte İspanya'yı da programa dahil eden şirket, böylece aynı yıl üç ülkede birden projeyi başlatmış oldu.

Limak Şirketler Grubu ile İspanya'nın önde gelen üniversitelerinden Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) arasında yapılan anlaşma, Juno House'da düzenlenen etkinlikle imzalandı. Etkinliğe, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, UPC Terrassa Endüstri, Havacılık ve Görsel-İşitsel Mühendislik Yüksek Okulu (ESEIAAT) Direktörü Jordi Voltas Aguilar ve İspanya'nın iş dünyası, hükümet ve akademik çevrelerinden çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik kapsamında, kadınların tüm dünyada ve İspanya'da STEM alanında karşılaştıkları zorluklar üzerine bir panel de düzenlendi. Ayrıca, GEG İspanya ayağında eğitim programlarını üstlenen, kadınların iş dünyasında daha görünür, güçlü ve eşit temsil edilmesi için küresel boyutta çalışan Womenalia tarafından şirkete 'Kadın Dostu Şirket Mührü' takdim edildi.

GEG'in Avrupa'da büyümesinde önemli bir kilometre taşı

GEG İspanya programının ilk aşamasında 14 genç kadın mühendis adayı yer alacak. Adaylar, mühendislik alanında hem teorik hem pratik becerilerini geliştirecek kapsamlı bir eğitim sürecine dahil olacak ve GEG'in küresel ağındaki deneyimli mühendislerden mentörlük desteği alarak sektörün dinamiklerini öğrenecek. Farklı proje sahalarına düzenlenecek özel ziyaretlerle teorik bilgilerini de sahada deneyimleme fırsatı bulacak olan adaylar, Womenalia iş birliğinde sağlanacak eğitimlerle liderlik ve iletişim becerilerini güçlendirecek.

Ayrıca Türkiye, Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Mozambik ve Fildişi Sahili'ndeki 'kız kardeşleri' ile bir araya gelecekleri GEG İstanbul Buluşması'nda atölye çalışmaları, teknik eğitimler ve sektör liderleriyle panellere katılma fırsatı yakalayacaklar. GEG İspanya, genç kadınları geleceğin donanımlı ve lider mühendisleri olarak hazırlamayı, STEM alanlarında kadınların eşit temsilini sağlamayı hedefliyor. İspanya'da atılan bu adım, GEG'in Avrupa'da büyümesinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

"İspanya ile olan bağımızı bir adım öteye taşıyoruz"

"Bugün, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda olduğu gibi, İspanya ve Barselona ile olan bağımız da yalnızca inşaat alanıyla kısıtlı kalmıyor, sosyal etki alanında da kadınların güçlenmesi ve STEM'de eşit temsili hedefiyle bu bağı bir adım öteye taşıyoruz" diyen Ebru Özdemir, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Limak Şirketler Grubu olarak, FC Barcelona'nın dünyaca ünlü stadyumu Spotify Camp Nou'nun yenilenmesi projesinde yer almaktan ve ülkemizin inşaat sektörünü uluslararası alanda temsil etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bu proje, sadece mühendislik ve inovasyonun bir başarısı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal katkı anlayışımızın da bir yansıması.

Global Engineer Girls olarak, 2015'te Türkiye'de başlattığımız bu yolculuğu bugün küresel bir harekete dönüştürdük. Amacımız, faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada mühendislik ve teknoloji alanlarında kadınların karşılaştığı sistematik engelleri kırmak. Kadınların bu alanlarda yalnızca 'var olmasını' değil, 'liderlik etmesini' sağlamak için eğitimden mentörlüğe, istihdamdan uluslararası iş birliklerine kadar kapsamlı bir ekosistem inşa ettik. Bugün, mühendisliğin artık bir 'erkek alanı' olmadığını somut başarı hikayeleriyle kanıtlıyoruz. UPC ile kurduğumuz bu değerli iş birliği, İspanya'da donanımlı kadın mühendislerin yetişmesi için önemli bir destek sağlayacak. Katılımcılarımızın, sadece teknik becerilerini değil, özgüvenlerini ve liderlik vizyonlarını da geliştirecek bu programla küresel çapta bugüne dek 1700'ün üzerinde öğrenciye ulaşan kız kardeşlik ağına katılmalarını hedefliyoruz. İnanıyoruz ki bu genç kadınlar, yalnızca İspanya'da değil, dünya çapında mühendisliğin geleceğini şekillendirecek. Bu yolculukta bize eşlik eden tüm paydaşlarımıza ve özellikle de UPC'ye teşekkür ediyoruz."

Eşitlik yolunda önemli bir fırsat

Küresel anlamda faaliyet gösteren GEG programına dahil olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Jordi Voltas Aguilar ise "Şirket ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çok kıymetli. Global Engineer Girls programını, toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda ilerleme kaydetmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Güçlerimizi STEM alanlarında kadınların eşit temsili için birleştirdiğimiz için son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Mühendisliğin geleceği kadın yeteneklerden geçiyor"

Womenalia CEO'su María Gómez ise şunları söyledi: "Womenalia olarak, mühendisliğin geleceğinin daha fazla kadın yeteneği bünyesine katmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu sebeple şirket ile yaptığımız bu anlaşma çok değerli. GEG ile eşitlik konusunda kararlılığını somut bir şekilde gösteren Limak'ın, kadın mühendisleri profesyonel kariyerlerinin başından itibaren destekleyen, eğiten ve güçlendiren dönüştürücü programını ülkemizde başlatmaktan gurur duyuyoruz." - İSTANBUL