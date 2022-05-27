Geleneksel üretime teknolojik destek - Son Dakika
Üye Girişi

Geleneksel üretime teknolojik destek

27.05.2022 10:20
Geleneksel üretime teknolojik destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir görev üstlenen kadın kooperatiflerine teknolojik destek sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir görev üstlenen kadın kooperatiflerine teknolojik destek sağlıyor. Geleneksel kurutma yöntemleriyle oluşan ürün kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine hem ürün kurutma cihazları hem de bu cihazların verimli kullanılması amacıyla eğitimler veriyor.

Bursa'da kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçilere her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda kadın istihdamı ve kadınların aile ekonomisine katkısının artması anlamında büyük önem taşıyan kadın kooperatiflerine destek sağlamaya devam ediyor. Son iki yıldır Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün de içinde yer aldığı teknik ekiple 40'a yakın kadın kooperatifi ve üreten kadın derneğini gezen Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınların taleplerini bir bir yerine getiriyor. Son yıllarda geleneksel ürünlere olan talep ile birlikte hem ürün çeşitliğini hem de miktarını artıran üreten kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle taleplere artık daha rahat karşılık veriyor.

Yapılan saha incelemelerinde, Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Kooperatifi ve Doğancı Köyü Kadın Dayanışma Derneği de Büyükşehir Belediyesi'nden gıda kurutma cihazı talep etmişti. Erişte, tarhana, kuskus, meyve ve sebze gibi ürünlerini bugüne kadar geleneksel yöntemlerle yapan, bu nedenle de ürün kayıpları yaşayan üreten kadınlara gıda kurutma cihazları teslim edildi. Cihazların doğru kullanılması ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisi Elif Salar koordinatörlüğünde, Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Alibaş tarafından hamur işi ürünler, yaş sebze ve meyvelerin kurutma teknikleri ile ürün saklama konuşları hakkında eğitim verildi. - BURSA

Geleneksel üretime teknolojik destek
Geleneksel üretime teknolojik destek
Geleneksel üretime teknolojik destek
Geleneksel üretime teknolojik destek
Geleneksel üretime teknolojik destek

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geleneksel üretime teknolojik destek - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu
10:24 Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
10:19 Yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın estetikli halini görenler şaştı kaldı!
10:18 Sahilde dedektörle ziynet eşyası arayan adam: Hem sahil temizleniyor, hem de ek gelir kapısı oluyor
10:11 Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den davet: En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum
10:00 SADAT yöneticisinden "sandık" paylaşımı: Teslim etmeyiz
09:59 Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi
09:44 Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı
09:44 Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
09:41 Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı! Uzmanlar tavuk etine karşı vatandaşları uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 10:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Geleneksel üretime teknolojik destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement